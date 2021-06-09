Травматолог-ортопед: Пандемия ударила по суставам

Пандемия косвенно, но крепко ударила по нашим суставам. В этом виновата вынужденная изоляция в четырех стенах, а также удаленная учеба или работа, которая на длительный период "обездвиживает" человека у экранов компьютеров и гаджетов.

"Неподвижный образ жизни, как это не удивительно звучит, дает дополнительную нагрузку на суставы, - поясняет сертифицированный травматолог-ортопед клиники Orto Андрей Элксниньш-Финогеев.

- Ведь сустав - это не только кость, это еще мышцы, хрящ и связки. И без регулярной хорошей нагрузки мышцы гипотрофируются, связки теряют свой тонус и свою эластичность.

Это приводит к тому, что суставы начинают все больше перегружаться, то есть у них становится меньше возможности компенсировать нагрузку. Если у человека хорошо развит мышечный аппарат, хорошие эластичные крепкие связки, тогда такие микротравмы, как например, оступился, подвернул ногу, немного ударился, легко компенсируются за счет мягких тканей. А когда вы сидите дома, все эти мягкие ткани теряют свой тонус и эластичность".

Надо помнить о том, что в суставах нет кровообращения: необходимые вещества при движении попадают в суставный хрящ. В том случае, если человек резко сокращает нагрузки или же вообще обездвиживается, то суставы не получают необходимых веществ, хрящ высыхает, начинает изнашиваться и трескаться.

Как же позаботиться о своих суставах? "В домашних условиях очень важна, так называемая, лечебная физкультура, - поясняет доктор Элксниньш-Финогеев, - легкая и умеренная нагрузка оказывает положительный эффект не только на суставы и на мышцы, это еще и хорошая кардиостимуляция. Тренируются сердечная мышца, легкие. Но, конечно, важно найти "золотой баланс" - человеку, который никогда не занимался активно спортом и плохо ориентируется в своей физподготовке, нужна помощь физиотерапевта, хотя бы на начальном этапе".

По словам доктора Элксниньша-Финогеева, для поддержания суставов очень важно также полноценное и здоровое питание. В случае, если какой-то вид продуктов человек не переносит, например, из-за аллергии, или у него очень большая физическая нагрузка (активно занимается спортом) тогда, конечно, можно принимать пищевые добавки, как дополнительное питание. А еще на суставы отрицательно влияет нехватка в организме витамина D. Для поддержания здоровья суставов нужны различные микроэлементы. Если, например, не хватает магния, то после физической нагрузки могут быть судороги, если мышца напряжена - это тоже свидетельствует о том, что не хватает микроэлементов.

"Срок службы" суставов зависит от конкретного человека и его образа жизни. Заботится ли он о своем здоровье, достаточно ли он двигается, поддерживает ли он баланс между работой и отдыхом, обеспечивает ли суставы необходимые для них питания веществами. Для того, чтобы иметь здоровые суставы как можно дальше, чтобы предотвратить износ суставов или их замену на искусственные, мы должны заботиться о суставах с самого юного возраста.