Вс, 13.06.2021
Надеемся, что возобновление театральных представлений и других публичных мероприятий - это начало конца пандемии Covid-19. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Травматолог-ортопед: Пандемия ударила по суставам

Иллюстративное фото ФОТО: pexels.com/Karolina Grabowska

Пандемия и самоизоляция привели к ухудшению состояния здоровья жителей Латвии. Врачи заявляют об увеличении случаев сердечно-сосудистых заболеваний, органов дыхания, эндокринных нарушений. Также пандемия коронавируса спровоцировала всплеск недугов опорно-двигательного аппарата, и можно говорить, что эта проблема приобрела массовое распространение. 

Пандемия косвенно, но крепко ударила по нашим суставам. В этом виновата вынужденная изоляция в четырех стенах, а также удаленная учеба или работа, которая на длительный период "обездвиживает" человека у экранов компьютеров и гаджетов.

"Неподвижный образ жизни, как это не удивительно звучит, дает дополнительную нагрузку на суставы, - поясняет сертифицированный травматолог-ортопед клиники Orto Андрей Элксниньш-Финогеев.

- Ведь сустав - это не только кость, это еще мышцы, хрящ и связки. И без регулярной хорошей нагрузки мышцы гипотрофируются, связки теряют свой тонус и свою эластичность.

Это приводит к тому, что суставы начинают все больше перегружаться, то есть у них становится меньше возможности компенсировать нагрузку. Если у человека хорошо развит мышечный аппарат, хорошие эластичные крепкие связки, тогда такие микротравмы, как например, оступился, подвернул ногу, немного ударился, легко компенсируются за счет мягких тканей. А когда вы сидите дома, все эти мягкие ткани теряют свой тонус и эластичность".

Надо помнить о том, что в суставах нет кровообращения: необходимые вещества при движении попадают в суставный хрящ. В том случае, если человек резко сокращает нагрузки или же вообще обездвиживается, то суставы не получают необходимых веществ, хрящ высыхает, начинает изнашиваться и трескаться.

Как же позаботиться о своих суставах? "В домашних условиях очень важна, так называемая, лечебная физкультура, - поясняет доктор Элксниньш-Финогеев, - легкая и умеренная нагрузка оказывает положительный эффект не только на суставы и на мышцы, это еще и хорошая кардиостимуляция. Тренируются сердечная мышца, легкие. Но, конечно, важно найти "золотой баланс" - человеку, который никогда не занимался активно спортом и плохо ориентируется в своей физподготовке, нужна помощь физиотерапевта, хотя бы на начальном этапе".

По словам доктора Элксниньша-Финогеева, для поддержания суставов очень важно также полноценное и здоровое питание. В случае, если какой-то вид продуктов человек не переносит, например, из-за аллергии, или у него очень большая физическая нагрузка (активно занимается спортом) тогда, конечно, можно принимать пищевые добавки, как дополнительное питание. А еще на суставы отрицательно влияет нехватка в организме витамина D. Для поддержания здоровья суставов нужны различные микроэлементы. Если, например, не хватает магния, то после физической нагрузки могут быть судороги, если мышца напряжена - это тоже свидетельствует о том, что не хватает микроэлементов.

"Срок службы" суставов зависит от конкретного человека и его образа жизни. Заботится ли он о своем здоровье, достаточно ли он двигается, поддерживает ли он баланс между работой и отдыхом, обеспечивает ли суставы необходимые для них питания веществами. Для того, чтобы иметь здоровые суставы как можно дальше, чтобы предотвратить износ суставов или их замену на искусственные, мы должны заботиться о суставах с самого юного возраста.

В организме человека более 300 суставов и все они нуждаются в нашей заботе, чтобы оставаться здоровыми, как это возможно дольше. При этом как-то большинство из нас забывают, что позвоночник - это тоже длинная цепочка суставов. Он состоит из 33 позвонков, между которыми есть межклеточные диски, суставные поверхности, которые позволяют двигаться позвоночнику, стабилизировать позвоночник, поглощать силу, защищая позвонки от переломов. Поэтому при должном уходе за суставами мы также будем заботиться и о позвоночнике и о поясничной его части (спине), в которой часто ощущается неприятный дискомфорт.

Эксперты напоминают, для поддержки и сохранения суставов наиболее важны следующие вещества и элементы: коллаген, гиалуроновая кислота, глюкозамин, хондроитин, витамины С и D3. Большую эффективности они будут иметь, если поступят в организм в жидком виде.

Коллаген - это белок, один из основных элементов суставного хряща и образует около 53 процентов хряща. Он обеспечивает эластичность, упругость суставного хряща, в результате чего хрящ может поглощать удары по суставам во время движения. С возрастом количество коллагена в организме уменьшается, в результате чего суставной хрящ может стать более хрупким, более уязвимым, и со временем в суставах могут появиться неприятные ощущения. Поэтому важно получать больше коллагена во время еды и с пищевыми добавками.

Какие же продукты богаты коллагеном? Во-первых, полезно есть достаточно продуктов, которые содержат большее количество коллагена, например, говяжий или куриный бульон, курицу, рыбу и моллюски или яичные белки. Употребляя в пищу продукты, богатые коллагеном, вы обеспечиваете поступление определенных аминокислот, количество которых также можно поддержать с помощью пищевых добавок. Стоит обратить внимание на то, что организмом лучше и быстрее усваивается гидролизованный коллаген ("измельченный", обработанный по специальной технологии), который бывает еще и в жидкой форме.

В свою очередь гиалуроновая кислота, является естественной частью организма человека. Это основа соединительных тканей, синовиальной жидкости и стекловидного тела в зрительном аппарате. Гиалуроновая кислота способна связывать воду в межклеточном пространстве, увеличивая этим сопротивление тканей сжатию. Всего одна молекула такого вещества способна связывать и удерживать около 500 молекул воды.

Гиалуроновая кислота может быть представлена в организме в различных состояниях. Если речь идет о суставах, она формирует синовиальную жидкость и играет роль незаменимого гелеподобного смазывающего материала - отвечает за уменьшение трения между отдельными элементами сустава.

Биомедики годами пытались найти легко усваиваемую форму хряща, чтобы помочь людям с проблемами суставов. В результате многие исследования показали, что глюкозамин является одним из строительных блоков хряща, а также всасывается очень быстро и без излишней нагрузки на желудок. По сути, это аминосахар, который естественным образом содержится в костях животных, костном мозге, ракообразных, грибах или жидкостях вокруг наших суставов. В теле производится с помощью хондроцитов, которые находятся в хряще, чтобы производить здоровые ткани сустава.

Другое вещество, которое входит в состав хрящевой ткани, связок и костей, важный компонент сустава - хондроитин. Это не просто строительный материал: хондроитин удерживает влагу, участвует в обменных процессах, стимулирует выработку синовиальной жидкости. Хондроитин влияет на функции клеток хрящевой ткани - хондроцитов. Это влияние состоит в том, что хондроитин стимулирует синтез компонентов хрящевой ткани и препятствует образованию веществ, разрушающих хрящевую ткань.

Эксперты напоминают, что о суставах надо заботиться с молодого возраста, а если вы все же почувствовали при движении неприятные или болезненные ощущения, то лучше всего безотлагательно обратиться за консультациями к ортопеду или семейному врачу.

НАВЕРХ
Back