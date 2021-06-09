Травматолог-ортопед: Пандемия ударила по суставам

Пандемия косвенно, но крепко ударила по нашим суставам. В этом виновата вынужденная изоляция в четырех стенах, а также удаленная учеба или работа, которая на длительный период "обездвиживает" человека у экранов компьютеров и гаджетов.
"Неподвижный образ жизни, как это не удивительно звучит, дает дополнительную нагрузку на суставы, - поясняет сертифицированный травматолог-ортопед клиники Orto Андрей Элксниньш-Финогеев.
- Ведь сустав - это не только кость, это еще мышцы, хрящ и связки. И без регулярной хорошей нагрузки мышцы гипотрофируются, связки теряют свой тонус и свою эластичность.
Это приводит к тому, что суставы начинают все больше перегружаться, то есть у них становится меньше возможности компенсировать нагрузку. Если у человека хорошо развит мышечный аппарат, хорошие эластичные крепкие связки, тогда такие микротравмы, как например, оступился, подвернул ногу, немного ударился, легко компенсируются за счет мягких тканей. А когда вы сидите дома, все эти мягкие ткани теряют свой тонус и эластичность".
Надо помнить о том, что в суставах нет кровообращения: необходимые вещества при движении попадают в суставный хрящ. В том случае, если человек резко сокращает нагрузки или же вообще обездвиживается, то суставы не получают необходимых веществ, хрящ высыхает, начинает изнашиваться и трескаться.
Как же позаботиться о своих суставах? "В домашних условиях очень важна, так называемая, лечебная физкультура, - поясняет доктор Элксниньш-Финогеев, - легкая и умеренная нагрузка оказывает положительный эффект не только на суставы и на мышцы, это еще и хорошая кардиостимуляция. Тренируются сердечная мышца, легкие. Но, конечно, важно найти "золотой баланс" - человеку, который никогда не занимался активно спортом и плохо ориентируется в своей физподготовке, нужна помощь физиотерапевта, хотя бы на начальном этапе".
По словам доктора Элксниньша-Финогеева, для поддержания суставов очень важно также полноценное и здоровое питание. В случае, если какой-то вид продуктов человек не переносит, например, из-за аллергии, или у него очень большая физическая нагрузка (активно занимается спортом) тогда, конечно, можно принимать пищевые добавки, как дополнительное питание. А еще на суставы отрицательно влияет нехватка в организме витамина D. Для поддержания здоровья суставов нужны различные микроэлементы. Если, например, не хватает магния, то после физической нагрузки могут быть судороги, если мышца напряжена - это тоже свидетельствует о том, что не хватает микроэлементов.
"Срок службы" суставов зависит от конкретного человека и его образа жизни. Заботится ли он о своем здоровье, достаточно ли он двигается, поддерживает ли он баланс между работой и отдыхом, обеспечивает ли суставы необходимые для них питания веществами. Для того, чтобы иметь здоровые суставы как можно дальше, чтобы предотвратить износ суставов или их замену на искусственные, мы должны заботиться о суставах с самого юного возраста.
В организме человека более 300 суставов и все они нуждаются в нашей заботе, чтобы оставаться здоровыми, как это возможно дольше. При этом как-то большинство из нас забывают, что позвоночник - это тоже длинная цепочка суставов. Он состоит из 33 позвонков, между которыми есть межклеточные диски, суставные поверхности, которые позволяют двигаться позвоночнику, стабилизировать позвоночник, поглощать силу, защищая позвонки от переломов. Поэтому при должном уходе за суставами мы также будем заботиться и о позвоночнике и о поясничной его части (спине), в которой часто ощущается неприятный дискомфорт.