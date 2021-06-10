Женщина в неадекватном состоянии села за руль, а после грозилась покончить с собой

Во вторник, 8 июня, в полицию поступила информация о том, что по Вентспилсскому шоссе на высокой скорости и агрессивно ехал автомобиль BMW X3, но до того, как водитель был обнаружен, уже была получена информация, что он попал в аварию перед кольцевой развязкой, не соблюдая дистанцию и врезавшись в ехавший перед ним микроавтобус. Об этом свидетельствует запись в Facebook полиции Тукумса.
Выяснив обстоятельства аварии, полиция установила, что женщина, ехавшая на BMW, находилась в состоянии алкогольного опьянения, равного 2,26 промилле.
Возбуждено дело об административном правонарушении за организацию ДТП и управление транспортным средством в нетрезвом виде.
Вечером того же дня в полицию позвонили родственники то же женщины и сообщили, что она вышла из дома, и отправила текстовое сообщение о том, что она хочет покончить жизнь самоубийством.
После трех часов интенсивных поисков полиции удалось найти женщину на улице Тукумса и передать ее медикам.