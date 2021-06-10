Женщина в неадекватном состоянии села за руль, а после грозилась покончить с собой

Во вторник, 8 июня, в полицию поступила информация о том, что по Вентспилсскому шоссе на высокой скорости и агрессивно ехал автомобиль BMW X3, но до того, как водитель был обнаружен, уже была получена информация, что он попал в аварию перед кольцевой развязкой, не соблюдая дистанцию и врезавшись в ехавший перед ним микроавтобус. Об этом свидетельствует запись в Facebook полиции Тукумса.