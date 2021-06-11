Русские не попали в список коренных народов Украины. Правда ли, что миллионам придется уехать?

В утвержденном правительством перечне - около полусотни таких народов, проживающих в основном на Крайнем Севере и Дальнем Востоке - от абазинов и алеутов до эскимосов и юкагиров. Ни караимов, ни крымчаков в этом перечне нет.

Особый статус российских коренных народов предусматривает для них некоторые льготы - например, преимущество в использовании природных ресурсов на территории их поселений.

Однако нередки случаи, когда российским коренным народам запрещали заниматься, например, традиционной рыбалкой или ограничивали в ловле морских животных. Правительство также неохотно пополняет список коренных народов - считается, что из-за нежелания увеличивать размер льгот. К примеру, в список до сих пор не внесены некоторые малые народности Ямала и Колымы.

"Люди второго сорта"

Тем не менее, в продемонстрированном в среду интервью на канале "Россия 1" Владимир Путин предпочел сравнить украинский законопроект не с российским законом о коренных народах, а с правом Третьего Рейха.

Прежде всего, президент России высказал осведомленность в предмете разговора, заявив, что "видел этот проект".

"Одна из статей там звучит примерно так: коренные народы не могут подвергаться дискриминации. Но есть общее правило правовое, согласно которому разрешено все, что не запрещено. Значит, коренные народы не могут подвергаться дискриминации, а некоренные, значит, могут? В том числе русские. Но речь не только о русских. Румыны, поляки, венгры - это же вопрос большой", - заявил Владимир Путин.

Возмущение российского лидера, скорее всего, касалось положения проекта Зеленского о том, что "любая дискриминация коренных законов при реализации ими своих прав запрещается" - и далее в этой статье перечисляются права на защиту от принудительной ассимиляции или выселения, на использование собственной национальной символики, использование и развитие своих истории, языка и традиций.

В обстоятельном анализе проекта Зеленского Путин пошел дальше.

"Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее - это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии. А как быть людям со смешанной кровью? Как быть?" - спросил Путин.

Владимир Путин относится к проекту авторства Владимира Зеленского резко отрицательно ФОТО: Getty Images

"Сам Зеленский - еврей по национальности. Я не знаю, у него, может быть, там кровь намешанная. Что делать вот с этими людьми? Их что, будут сейчас, как в нацистской Германии, - мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и не настоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и не настоящего? Я уже не говорю о других составляющих", - добавил он.

Сложно сказать, что именно имел в виду российский лидер, комментируя проект Владимира Зеленского именно таким образом: украинцы, согласно этому документу, в число коренных народов не попадают, деления граждан на сорта им тоже не предусмотрено.