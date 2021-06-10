Пт, 11.06.2021
Это [разрешение есть в помещении] можно было принять немного раньше. Эндийс Берзиньш, совладелец ресторана Vairāk saules о решении правительства о предоставлении услуг внутри помещений
Эндийс Берзиньш, совладелец ресторана Vairāk saules о решении правительства о предоставлении услуг внутри помещений

"95% спортивных клубов не готовы открыть свои двери". Комментарий эксперта

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

95% спортивных клубов указали, что не готовы открывать двери для посетителей, несмотря на ограничения для вакцинированных людей, заявил в новостной программе TV3 900 sekundes глава Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса Гинт Кузнецов.

"Мы рассмотрели это в ассоциации, и мы не готовы. Я хотел бы сказать, что 95% спортивных клубов не готовы открыть двери, потому что охват недостаточен, и мы все еще очень ограниченная отрасль. Мы не готовы "открыться" во вторник, потому что людей будет недостаточно, и это может обернуться волной банкротств в нашей отрасли, потому что у нас огромное количество кредиторов, и арендодатели немедленно начнут требовать выплаты... Фактически, мы не сможет справиться с тем количеством существующих клиентов, которое есть. Мы, как отрасль, не хотели бы брать на себя такую ответственность, я думаю, что ответственность здесь должен взять на себя Минздрав", - сказал Кузнецов.

Однако ассоциация не прогнозирует, когда ситуация может улучшиться, поскольку это все зависит от того, когда правительство разрешит посещать спортклубы не только вакцинированным, но и всем остальным, соблюдая правила эпидемиологической безопасности.

Отвечая на вопрос об охвате вакцинацией персонала спортивных клубов, он сказал, что против Covid-19 были вакцинированы около 40% работников спортивных клубов, примерно столько же будут скоро готовы сделать это, в то время как 20% сотрудников спортивных клубов не готовы к вакцинации по разным причинам.

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