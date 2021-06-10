"95% спортивных клубов не готовы открыть свои двери". Комментарий эксперта

"Мы рассмотрели это в ассоциации, и мы не готовы. Я хотел бы сказать, что 95% спортивных клубов не готовы открыть двери, потому что охват недостаточен, и мы все еще очень ограниченная отрасль. Мы не готовы "открыться" во вторник, потому что людей будет недостаточно, и это может обернуться волной банкротств в нашей отрасли, потому что у нас огромное количество кредиторов, и арендодатели немедленно начнут требовать выплаты... Фактически, мы не сможет справиться с тем количеством существующих клиентов, которое есть. Мы, как отрасль, не хотели бы брать на себя такую ответственность, я думаю, что ответственность здесь должен взять на себя Минздрав", - сказал Кузнецов.