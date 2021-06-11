На Латвию движется настоящая жара! А как будет на Лиго? Рассказываем!

В субботу Латвию с запада пересечет холодный атмосферный фронт, местами ожидаются грозовые ливни. В воскресенье также возможны дожди, будет прохладно - до +16...+21 градуса.

В ночь на понедельник местами в Курземе и Видземе воздух остынет до +5 градусов, днем температура составит +18...+23 градуса. В последующие дни станет жарче, а в четверг или пятницу впервые в этом году температура воздуха может подняться до +30 градусов.