Пт, 11.06.2021
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Министерство финансов

На Латвию движется настоящая жара! А как будет на Лиго? Рассказываем!

ФОТО: Masarik/Shutterstock

В ближайшие три дня в Латвии ожидается более прохладная погода, но на следующей неделе температура воздуха повысится и впервые в этом году достигнет +30 градусов, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В субботу Латвию с запада пересечет холодный атмосферный фронт, местами ожидаются грозовые ливни. В воскресенье также возможны дожди, будет прохладно - до +16...+21 градуса.

В ночь на понедельник местами в Курземе и Видземе воздух остынет до +5 градусов, днем температура составит +18...+23 градуса. В последующие дни станет жарче, а в четверг или пятницу впервые в этом году температура воздуха может подняться до +30 градусов.

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды ранее прогнозировал, что в июне в Латвии ожидается довольно прохладная погода, но сейчас температура воздуха прогнозируется выше нормы, особенно на следующей неделе и неделе Лиго.

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