Пт, 11.06.2021
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Латвийским пациентам доступен только 1% новых лекарств

Лекарства. ФОТО: Тоомас Хуйк

Данные Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций показывают, что Латвия находится на одном из последних мест в Европе и на последнем месте в ЕС по доступности новых лекарств для пациентов, сообщает Neatkarīgā.lv.

Из зарегистрированных за последние четыре года медикаментов в Латвии доступна только пятая часть, к тому же в ограниченном объеме. Из утвержденных в последние годы лекарств для лечения рака полностью пациентам в Латвии не доступно ни одно. Из новых, защищенных патентом лекарств, которые в последние годы зарегистрированы в Европе, латвийцам не доступна большая часть, или 74%.

В Латвии доступны только 23 медикамента, что ставит страну на последнее место в Евросоюзе и на четвертое место с конца в Европе. Кроме того, из этих 23 медикаментов, которые считаются доступными, не все можно считать такими.

Данные показывают, что только 1% новых лекарств в Латвии полностью доступен, 14% лекарств доступны с ограничениями (то есть государство не компенсирует все расходы на них или компенсирует не всем пациентам), а 11% доступны только тем, кто приобретает их за свои средства.

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