Латвийским пациентам доступен только 1% новых лекарств

Из зарегистрированных за последние четыре года медикаментов в Латвии доступна только пятая часть, к тому же в ограниченном объеме. Из утвержденных в последние годы лекарств для лечения рака полностью пациентам в Латвии не доступно ни одно. Из новых, защищенных патентом лекарств, которые в последние годы зарегистрированы в Европе, латвийцам не доступна большая часть, или 74%.

В Латвии доступны только 23 медикамента, что ставит страну на последнее место в Евросоюзе и на четвертое место с конца в Европе. Кроме того, из этих 23 медикаментов, которые считаются доступными, не все можно считать такими.