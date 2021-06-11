Латвийским пациентам доступен только 1% новых лекарств

Из зарегистрированных за последние четыре года медикаментов в Латвии доступна только пятая часть, к тому же в ограниченном объеме. Из утвержденных в последние годы лекарств для лечения рака полностью пациентам в Латвии не доступно ни одно. Из новых, защищенных патентом лекарств, которые в последние годы зарегистрированы в Европе, латвийцам не доступна большая часть, или 74%.
В Латвии доступны только 23 медикамента, что ставит страну на последнее место в Евросоюзе и на четвертое место с конца в Европе. Кроме того, из этих 23 медикаментов, которые считаются доступными, не все можно считать такими.
Данные показывают, что только 1% новых лекарств в Латвии полностью доступен, 14% лекарств доступны с ограничениями (то есть государство не компенсирует все расходы на них или компенсирует не всем пациентам), а 11% доступны только тем, кто приобретает их за свои средства.