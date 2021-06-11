В закрытых группах в соцсетях эстонским подросткам продают наркотики

По словам руководителя службы по борьбе c наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Пыхьяской префектуры майора полиции Райта Пикаро, для правоохранительных органов такие группы - не новость, стражи порядка ими занимаются, проникают внутрь и стараются если не разрушить полностью, то заставить уйти в тень и не действовать так нагло и открыто.

Закрытые группы есть во всех соцсетях

"Это не очень большой сегмент социальных сетей, однако такие группы есть, - рассказал Пикаро. - У нас по северу Эстонии замечено около 20 крупных групп. Они не ограничены строго территориально, интернет не имеет границ, поэтому там можно встретить людей из других уездов и других стран".

Конечно, в них не сможет попасть любой желающий. Для того чтобы тебя включили в число пользователей, нужно иметь рекомендацию какого-то знакомого, который и внесет тебя в список членов группы. Это могут быть одноклассники, ребята из своей же компании, однако дилеры и самостоятельно ищут себе новых клиентов. Вывешивают смешное видео, за которым следует жаркое обсуждение, вступают в контакт, переходят на личное общение, узнают интересы и предлагают возможность добавления в такую группу.

В самых больших группах насчитывается несколько тысяч участников: "Конечно, это не значит, что все они покупают и продают наркотики и психотропные вещества. Многим просто интересно читать, наблюдать, участвовать в дискуссиях. Но суть в том, что каждый день, каждый час в таких группах продают вещества, и наша задача выявить создателей и администраторов таких групп и прекратить их деятельность".

Например, в одной из групп, чтобы обозначить присутствие полиции, был опубликован видеоролик с призывом прекратить торговлю наркотиками и информацией о том, где получить помощь при отказе от употребления: "Это имело прекрасный эффект, люди стали удаляться, а группу закрыли".

Видео: ролик полиции Эстонии

В такой борьбе полиции приходится действовать шифруясь. По словам Райта Пикаро, платформы, где размещены группы, информацией об администрации сообществ не делятся. Поэтому сыщики находят возможность самостоятельно проникнуть в число пользователей и в нужный момент раскрыть свое присутствие, тем самым нарушив приятную приватность и прекратив незаконную деятельность.

Понятно, что те люди, которые орудуют в таких группах, не являются ключевыми фигурами. И майор полиции признает, что социальные сети - это уровень уличной торговли, где у одного дельца может быть одна-две-десять доз, но это та самая ниточка, потянув за которую, можно выйти на более высокий уровень.

Интернет не вытеснил улицу, но стал популярнее