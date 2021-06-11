Какие прогнозы у производителей пива на летний сезон?

Комментарий Cēsu alus

Директор по продажам и маркетингу АS Cēsu alus Густав Затлерс сообщил, что этим летом компания ожидает роста минимум на 5-10% по сравнению с прошлым летом.

"Наши прогнозы на лето оптимистичны, мы планируем рост минимум на 5-10% по сравнению с прошлым летом", - сказал он.

Затлерс отметил, что с открытием кафе и ресторанов стартует новый канал продаж, который до сих пор был закрыт. "В секторе баров и кафе наблюдается быстрый рост товарооборота, который можно объяснить желанием людей встречаться за пределами своей семьи, с которой они провели более года. Мы прогнозируем, что эта тенденция сохранится в течение всего лета", - сказал он.

Затлерс также отметил, что, если ограничения собираться будут сняты, общий рынок пива и кваса на Лиго может вырасти на 15%.

"В летний сезон на оборот также напрямую влияют погодные условия - если будут солнечные дни, прогнозы по обороту сбудутся", - добавил он.

Представитель Cēsu alus также отметил, что в прошлом сезоне предприятия только начали привыкать работать в условиях пандемии, поэтому общий рынок пива и кваса упал на 5%. "В этом году ситуация иная. Мы точно знаем, какие товары пользуются спросом и соответственно делаем их более доступными для покупателей", - сказал Затлерс.

Директор департамента продаж и маркетинга предприятия Cēsu alus также заявил, что компания успешно адаптировалась к текущей ситуации в экономике и в этом году планирует увеличить оборот.

Комментарий SIA Aldaris

Менеджер по продажам off-trade SIA Aldaris Александр Кузьмин сообщил агентству LETA, что в компании с оптимизмом смотрят на летний сезон этого года.

"В пивоварении лето очень важно в контексте всего года, поэтому мы с нетерпением ждем солнечного и теплого лета", - сказал он.

"Если говорить о тенденциях рынка, то за первые четыре месяца этого года наметились две тенденции - с точки зрения размеров сегмент продаж off-trade не изменился, но рыночная стоимость выросла. Соответственно, продолжается уже оформившаяся тенденция, когда потребители выбирают качество, а не количество", - сказал представитель компании.

В то же время Кузьмин отметил, что пока сложно прогнозировать спрос на пиво в период Лиго, но с учетом того, что в этом году будет много выходных, он может немного вырасти по сравнению с прошлогодним праздником.

"Как и в прошлом году, в этом году на Лиго много выходных, поэтому есть основания надеяться, что спрос может быть аналогичным или даже немного увеличиться", - сказал он.

Кузьмин также отметил, что возобновление деятельности HoReCa или сегмента on-trade также внесет положительный вклад.

"Это был долгожданный момент, и мы надеемся, что условия позволят этому сегменту еще больше восстановиться", - сказал он.