Сб, 12.06.2021
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Анда Рожукалне, профессор Рижского университета Страдиня

"Устранение страха". Акционисту Крисевичу грозит реальный срок за акцию на Красной площади

ФОТО: BBC News

Акционист Павел Крисевич написал в полиции объяснительную по поводу своей акции на Красной площади. Он провел акцию для "устранения собственного страха", говорится в документе.

"Преступного умысла не имел"

"Само действие я произвел на Красной площади около 12 часов дня при помощи охолощенного списанного пистолета Р-411, произвел два показательных выстрела холостым патроном (10ТК) в воздух и один выстрел в сторону своей головы. Место выбрал такое, чтобы поблизости не было людей", - цитирует объяснительную акциониста телеграм-канал "Апологии протеста".

"Какого-либо преступного умысла не имел. Заочно я знал, что правоохранители меня будут задерживать. На саму Красную площадь прибыл один", - говорится в посте.

"Произведя показательный выстрел в голову, я показательно упал на брусчатку, это был как бы сценарий того, что я как будто выстрелил себе в голову настоящим патроном. Каких-либо людей, чтобы запечатлеть этот момент, я не привлекал. Саму акцию я делал для себя, привлечь внимание прохожих не пытался", - цитирует канал объяснительную.

В посте отмечается, что ни Крисевичу, ни его адвокату Мансуру Гильманову до сих пор ничего не известно о возбужденном деле.

Крисевича повезли в УВД по Центральному административному округу к следователю, сообщил адвокат Мансур Гильманов. Адвокат Сергей Тельнов сообщил РИА Новости, что в отдел полиции также забрали журналистку Веронику Самусик, интересы которой он представляет. Позже обоих повезли на медосвидетельствование, сказал агентству Гильманов. "Хотят проверить на наличие алкоголя в крови, а также на наличие травм", - уточнил он.

ГУ МВД России по Москве сообщило о возбуждении в отношении Крисевича уголовного дела. По статье "Хулиганство" (ст.213 УК) ему грозит до пяти лет заключения. Согласно релизу, Крисевич у Кремля "произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя".

Акционист стрелял шумовыми патронами из охолощенного пистолета Макарова Р-411 и сам не пострадал, уточнил его адвокат. Издание "Открытые медиа" сообщило, что Крисевич подготовил манифест, в котором назвал выстрел единственным средством избавиться от страха репрессий.

"Мы совершим это за вас, а вот принимать ли результат, решать уже вам. Только здесь и только сейчас. Из дымки пороха и щелчков затвора кованного механизма. Контрольный выстрел. Государственному устрашению, небесному и животному брожению в головах", - говорится в манифесте.

Чем известен Крисевич

Крисевич известен несколькими громкими акциями.

В ноябре прошлого года его в образе Иисуса, распятого на кресте, подожгли у здания ФСБ на Лубянке. Как можно рассмотреть на фотографиях, возле креста лежали тома уголовных дел с надписями "Дело Бориса Немцова" и "Дело сестер Хачатурян". Ранее он провел в Петербурге акцию в поддержку российский и белорусских политзаключенных, сначала "повесившись" с помощью троса на Троицком мосту, а затем спрыгнув в воду.

ФОТО: Getty Images

В августе 2020 года на ступеньках Люблинского суда Москвы, где выносился приговор по делу "Нового величия", Крисевич в образе сотрудника полиции перерезал горлу манекену, забрызгав собравшихся красной краской. В день отравления Алексея Навального стоял с подносом и "чашкой чая" у здания Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фонд славянской письменности и культуры ранее "от лица православной общественности" просил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить, не было ли в действиях Крисевича "оскорбления чувств верующих" (ст. 148 УК РФ) и "хулиганства по мотивам религиозной ненависти" (ст. 213 ч. 1 п. «б» УК РФ).

В подробном интервью корреспонденту "Коммерсанта" Роману Дорофееву Крисевич рассказывал о своем увлечении трудами Троцкого, Маркса, Ленина и Сталина и о том, как в 17 лет ходил на митинги Навального "Он вам не Димон" в 2017-м.

В 2018 году он стал победителем телевизионной олимпиады "Умники и умницы" и поступил в МГИМО. Через год забрал документы и ушел в армию. По возвращению поступил в РУДН на экономический факультет, выбрал направление "зарубежное регионоведение".

Свое увлечение акционизмом он связал с подражанием группе "Война" и Pussy Riot, а также политическими судебными процессами: делом "Сети" и "московским делом.

"Хочется постоянно прослеживать эволюцию в себе. От пикета — к баннеру, от баннера — к митингу, от митинга — к акционизму, от акционизма — к Прекрасной России Будущего<...> Я не боюсь, что моя деятельность приведет к уголовному делу. Ну, приведет и приведет. Значит, они боятся, что я к каким-то проблемам привлекаю внимание", - рассказывал Крисевич.

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