Павлютс: надеемся, что это начало конца пандемии Covid-19

Он отметил, что пандемия для всех была тяжелым временем и, возможно, общество иногда было нечестно к врачам, не замечая, что линия фронта находится в больницах и кабинетах врачей.

"Хочу сказать вам огромное спасибо за все, что вы совершили, за все, что сделали и пережили. Я знаю, что за белыми накидками Covid-19 находятся люди - уставшие, переутомившиеся, иногда и выгоревшие. И членам семей - детям и супругам - вас не хватает. Спасибо, что вы выдержали", - цитирует агентство LETA главу Минздрава.

Валмиерский драматический театр ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Советница министра здравоохранения Ласма Биндере проинформировала агентство LETA, что перед посещением театра Павлютс встретился и с врачами Видземской больницы, ознакомился с планами развития медучреждения, а также обсудил новые зарплаты медиков. По мнению министра, мы можем гордиться, что, несмотря на пандемию, ситуация в больнице стабильная.

Напомним, представление в Валмиерском театре - это пилотный проект, чтобы перед 15 июня, когда смогут возобновить работу публичные мероприятия, например, концерты, кино, театральные представления, на практике проверить использование цифрового сертификата Covid-19 для людей, которые привились, переболели или имеют отрицательный тест на Covid-19.