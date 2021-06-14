В Израиле - новый премьер и новое правительство. Нафтали Беннет положил конец эпохе Нетаньяху

Нетаньяху управлял Израилем рекордные пять сроков. Следующее правительство возглавит бывший министр обороны, правый политик Нафтали Беннет. Его кабинет сформирован в коалиции с центристской партией и ее лидером Яиром Лапидом. Стороны достигли соглашения, по условиям которого Беннет будет премьер-министром в течение двух лет, а затем уступит это место Лапиду на два года до новых парламентских выборов.

Перед началом голосования Беннет обратился к кнессету с речью. Прежде всего он поблагодарил Нетаньяху за долгую службу на посту лидера Израиля.

"Мы не всегда соглашались друг с другом, но вы оба многим пожертвовали во благо государства Израиль", - сказал Беннет, обращась к Биби и его жене Саре.

Выступление Беннета многократно прерывалось выкриками депутатов "Ликуда" и других партий, лояльных Нетаньяху. Представителей двух крайне правых религиозных партий, которые долгие годы были верными союзниками Биби, даже пришлось выдворить из зала заседания с формулировкой "за попытку срыва процедуры голосования".

Беннет также сказал, что у каждого поколения были и будут свои вызовы, и каждому поколению нужны свои лидеры. По его словам, Биньямин Нетаньяху сделал очень многое, но сейчас страна столнулась с невиданным прежде расколом.

Новым главой правительства станет правый политик Нафтали Беннет ФОТО: Getty Images

"В истории еврейского народа уже были моменты, когда разногласия выходили из-под контроля, что подвергало нас большой угрозе", - напомнил Беннет.

Он отдал должное лидеру партии "Йеш атид" ("Есть будущее") Яиру Лапиду, который собрал новую коалицию и проложил дорогу переменам в стране.

"Он проявил большую национальную ответственность, политическую щедрость и терпение. Без него мы бы здесь сегодня не сидели", - заключил Нафтали Беннет.

Перед голосованием Нетаньяху тоже взял слово в кнессете. Он назвал Беннета "фейковым правым", но обвинил в предательстве правого политического курса не самого лидера блока "Ямина", а его членов, которые пошли на сделку с левоцентристами.

"Я поведу вас против этого опасного левого правительства, и, с божьей помощью, мы скоро их скинем", - обратился Биби к своим избирателям.

При этом многие израильские политологи и обозреватели отмечают, что конец эпохе Нетаньяху положили не Лапид и не Беннет. Они лишь пожинают плоды процесса, который в 2019 году запустил Авигдор Либерман, отказавшись снова войти в коалицию с Нетаньяху. Все последующие годы израильтяне только и делали, что ходили на избирательные участки, и каждый раз безрезультатно: Нетаньяху больше так и не удалось собрать крепкое правительство.