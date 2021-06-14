На Софью Сапегу завели еще одно уголовное дело

Также стало известно, что Софья Сапега подала жалобу в суд на свое задержание.

"В пятницу (11 июня) адвокат в управлении Следственного комитета по Минску ознакомился с документами, касающимися задержания Софьи, а также другими сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела", - сказал в воскресенье ТАСС адвокат Александр Филанович.

Софья Сапега - подруга Романа Протасевича. Она была задержана вместе с ним после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.