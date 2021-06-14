Пн, 14.06.2021
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Байба Розентале, главврач Центра инфектологии

Привитые вне ЕС люди могут получить латвийский ковид-сертификат

Иллюстративное фото ФОТО: @insta_photos/Shutterstock.com

Жители Латвии, вакцинированные от Covid-19 в так называемых третьих странах, также могут получить латвийский сертификат о вакцинации, обратившись с утвержденным Национальной службой здравоохранения (NVD) документов в определенные медицинские учреждения, пояснили агентству LETA в NVD.

Прививки от Covid-19, сделанные за границей, автоматически регистрируются в латвийской системе электронного здравоохранения, если человек имеет право на оплачиваемую государством вакцинацию в Латвии. С другой стороны, если гражданин Латвии работает в третьей стране и подлежит там социальному страхованию, факт вакцинации не будет включен в систему электронного здравоохранения.

В настоящее время данные о вакцинации от Covid-19 в третьих странах вводятся в систему электронного здравоохранения в том случае, если вакцина зарегистрирована Европейским агентством лекарственных средств. Речь идет о вакцинах AstraZeneca, Moderna, Johnson&Johnson и Pfizer. Однако планируется, что вскоре это будет возможно со всеми вакцинами, зарегистрированными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Человек, имеющий подтверждающий вакцинацию от Covid-19 за рубежом документ, может обратиться в кабинет вакцинации медицинского учреждения, где врач проверит подлинность представленного документа и внесет данные в систему электронного здравоохранения.

В медицинском учреждении также будет храниться копия документа, на основании которого были введены данные.

Привитый в третьей стране может предъявить выданный медицинским учреждением документ, в котором указаны его имя, персональный код, название и серийный номер полученной вакцины, дата вакцинации.

Образцы справок из других стран публикуются на сайте NVD и регулярно обновляются.

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