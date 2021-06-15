В 2023 году саммит НАТО состоится в Литве
Через два года саммит НАТО состоится в Литве, сообщили в понедельник лидеры альянса.
Через два года саммит НАТО состоится в Литве, сообщили в понедельник лидеры альянса.
"Мы ждем возможности встретиться в Испании в 2022 году, а еще через год встреча состоится в Литве", - говорится в коммюнике саммита.
Эту информацию подтвердил журналистам в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа. "В коммюнике НАТО Литва упоминается как следующее государство, в котором будет организован саммит НАТО после встречи 2022 года в Испании", - отметил Науседа.