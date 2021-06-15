Латвия - одно из самых безопасных мест для путешествий, считает директор департамента туризма

"Здесь мы можем чувствовать себя в безопасности,

можем быть уверены в требованиях в местах получения услуг, можем избежать различных неудобств во время путешествий", - пояснила она.

Ширава уверена, что, хотя люди стали активно ездить по Латвии еще в прошлом году, в стране есть еще много неоткрытых мест.

В то же время, если человек путешествует за границу, LIAA призывает выбирать услуги надежных турагентств и туроператоров, потому что только они смогут помочь, если путешественники столкнутся с непредвиденными трудностями.

Страховка

Ширава также призвала туристов оформлять страховку. "Это показала и прошлогодняя ситуация с пандемией. Те, кто был застрахован и застраховал и путешествие, и здоровье, могли путешествовать гораздо удобнее, а также понесли меньший ущерб", - сказала представитель LIAA.

В то же время, если люди сами планируют свои поездки, LIAA призывает очень тщательно изучать всю необходимую информации о ситуации с Covid-19 в соответствующей стране.