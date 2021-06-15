Правительство выделит 364 тысячи мобильных телефонов для проверки сертификатов Covid-19

Сертификат Covid-19 был введен, чтобы эффективнее и удобнее доказать и проверить исключения мер эпидемиологической безопасности.

Сертификат необходим для подтверждения права человека на исключения из мер эпидемиологической безопасности. Это документ, подтверждающий факт вакцинации, отрицательный результат теста на Covid-19 или факт того, что человек переболел Covid-19.

С введением сертификата необходимо предусмотреть возможность его проверки. Дополнительное финансирование необходимо для обеспечения Государственной полиции и Государственной пограничной службы 860 мобильными телефонами.