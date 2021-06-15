Вт, 15.06.2021
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Байба Розентале, главврач Центра инфектологии
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Правительство выделит 364 тысячи мобильных телефонов для проверки сертификатов Covid-19

ФОТО: Edijs Pālens/LETA LETA

Сегодня правительство решило выделить 364 210 евро из резервных фондов на приобретение мобильных телефонов, необходимых для проверки сертификата Covid-19 для нужд системных органов Министерства внутренних дел (IeM).

Сертификат Covid-19 был введен, чтобы эффективнее и удобнее доказать и проверить исключения мер эпидемиологической безопасности.

Сертификат необходим для подтверждения права человека на исключения из мер эпидемиологической безопасности. Это документ, подтверждающий факт вакцинации, отрицательный результат теста на Covid-19 или факт того, что человек переболел Covid-19.

С введением сертификата необходимо предусмотреть возможность его проверки. Дополнительное финансирование необходимо для обеспечения Государственной полиции и Государственной пограничной службы 860 мобильными телефонами.

Уже сообщалось, что у пограничников и полиции есть органы внутренних дел, которые контролируют ограничения по Covid-19.

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