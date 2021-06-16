Один человек заразил 40 местных жителей: индийский штамм представляет угрозу для Эстонии

"В настоящее время мы находимся на среднем уровне риска заражения, то есть на отметке желтого цвета. У вакцинированных людей вероятность заражения низкая, но риск невакцинированных высок", - сказала она.

По словам Хярма, вирус ввозится в основном из России и с Украины. "Из поездок инфицированных прибывает все меньше, и в Европе заражаемость в целом падает. Но если инфекция будет занесена в Эстонию, это окажет большое влияние", - пояснила Хярма, отметив, что случай, ввезенный из России, был индийским штаммом, которым сразу были заражены 40 местных жителей.

"Есть подозрение, что в России индийский штамм распространен шире, чем об этом говорят официальные данные. Заболеваемость в России сейчас растет исключительно высокими темпами, - сказала она. - За последние десять дней число случаев заражения индийским штаммом выросло вдвое. Хотя показатели снижаются и на данный момент мы не видим, что индийский штамм ведет к росту, к концу июня он может стать доминирующим".

По словам Хярма, в настоящее время заражаются в основном невакцинированные люди, и стационарное лечение также требуется большему количеству невакцинированных.