Опрос выяснит, насколько безопасно чувствуют себя рижане в Пурвциемсе

Муниципалитет уточняет, что Рига участвует в проекте Европейского союза 2NITE, в рамках которого вместе с партнерскими странами - Италией, Испанией, Португалией и Румынией - разрабатывает план действий по улучшению ощущения безопасности жителей в общественном пространстве в темное время суток.

В качестве пилотной территории проекта в Риге выбран самый населенный микрорайон города - Пурвциемс. План действий будет разрабатываться в сотрудничестве с жителями, неправительственными организациями, экспертами и представителями бизнеса.

Город Турин (Италия), также участвующий в проекте, разработал методологию и практические рекомендации по повышению чувства безопасности в густонаселенных и плотно застроенных городских районах в ночное время. Турин поделится своим инновационным опытом, а Латвия, Румыния, Испания и Португалия, опираясь на эти рекомендации, создадут конкретные планы для своих пилотных районов.

Центр по работе с жителями рижских микрорайонов приглашает всех, кто живет, работает, учится или регулярно бывает в Пурвциемсе, а также тех, кто просто пересекает этот район по пути, принять участие в опросе. Анкету можно заполнить на портале Geo Rīga до 27 апреля.

В рамках опроса участники смогут указать на карте места в Пурвциемсе, где они чувствуют себя небезопасно, и пояснить причины.

Собранные результаты будут обобщены и представлены форуме безопасности Риги в вечернее и ночное время, который состоится 15 мая.