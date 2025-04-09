В Риге в мусоровозах загорелись выброшенные литиевые батареи

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, в начале апреля на перекрестке улиц Индрупес и Зилупес загорелся автомобиль по сбору мусора. Причиной стало то, что кто-то выбросил в бытовые отходы коробку с мобильными телефонами. При прессовании мусора они загорелись. Чтобы избежать масштабного ЧП, рабочим пришлось экстренно выгрузить мусор прямо на проезжую часть.

Литиевые батареи, мобильные телефоны, ноутбуки, электронные сигареты и другие устройства с литиевыми аккумуляторами представляют особую пожарную опасность, если их выбрасывают в контейнеры с обычными бытовыми отходами, предназначенными для прессования. Такие случаи создают угрозу не только для сотрудников коммунальных служб, но и для самих жителей, а также для окружающей среды.

Рижская дума подчеркивает, что неправильная сортировка отходов может приводить к возгораниям не только в мусоровозах, но и в самих контейнерах, расположенных в жилых районах. Это представляет реальную угрозу жизни, здоровью и имуществу горожан.

Любые использованные или вышедшие из строя бытовые и электрические устройства относятся к категории экологически опасных отходов, поскольку могут содержать вредные для здоровья и природы вещества. Если такие приборы и батареи не передаются на переработку, они могут стать источником токсичного загрязнения. Среди опасных веществ, содержащихся в них, - свинец, кадмий, олово, ртуть.

Муниципалитет напоминает: батареи, старые телефоны и прочую электронику можно бесплатно сдать в официальных пунктах приема по всему городу.

Их можно передать в мобильные пункты, организуемые Latvijas Zaļais punkts и Eco Baltia vide, оставить в специальных ящиках для сбора батареек, установленных в торговых точках, или воспользоваться системами ответственности производителей.

Кроме того, батареи принимают на многих автозаправочных станциях, а компании по утилизации предлагают офисам и предприятиям возможность централизованного сбора - предоставляя для этого специальные контейнеры для хранения.