Уникальная операция в больнице им. Страдиня: молодая женщина сможет жить после тяжелой аварии

В декабре 2024 года в Клинике оториноларингологии Университетской клинической больницы имени Паула Страдиня мультидисциплинарная команда специалистов провела чрезвычайно сложную и уникальную операцию 21-летней женщине, получившей тяжелые травмы в автомобильной аварии. Об этом сообщает пресс-служба больницы.
Чтобы устранить осложнения, возникшие после травмы, была выполнена резекция посттравматического псевдоменингоцеле и закрыт дефект дурального мешка с помощью микрососудистого лоскута.
Подобный случай ранее не был описан в научной литературе.
Благодаря профессионализму врачей и успешно проведенной операции состояние пациентки значительно улучшилось, и она может продолжать восстановление.
Девушка попала в серьезное ДТП в августе 2024 года, в результате чего у нее были сломаны шейные позвонки. Врачи экстренно провели операцию по стабилизации позвоночника с помощью металлической пластины. К сожалению, из-за травмы пациентка утратила способность двигать ногами, а движения рук были резко ограничены. Вскоре после происшествия она заметила мягкое образование на правой стороне шеи. Изначально на это не обратили внимания, но со временем оно стало увеличиваться, мешать приему пищи, вызывать боли в горле и даже приводить к частым обморокам.
Состояние ухудшалось, и к делу подключилась оториноларинголог больницы Страдиня - доктор Эльза Рате, которая, оценив ситуацию и возможности диагностики, немедленно госпитализировала пациентку в клинику.
В отделении провели расширенную диагностику: компьютерную томографию, МРТ, а также аспирационную биопсию новообразования. В результате стало ясно, что шейное образование - это псевдоменингоцеле, возникшее после травмы. В больнице была созвана мультидисциплинарная команда: оториноларингологи, нейрохирург, микрохирурги и радиолог. После внимательного анализа случая консилиум принял решение: необходимо удалить псевдоменингоцеле и закрыть дефект, через который происходила утечка цереброспинальной жидкости.
Операция проходила в три этапа.
Первым этапом установили люмбальный дренаж, чтобы контролировать внутричерепное давление.
На втором этапе удалили капсулу псевдоменингоцеле, открыли доступ к позвоночнику и подготовили сосуды для микрохирургического лоскута.
На третьем этапе взяли мышечный микрососудистый лоскут с левого бедра, которым закрыли позвоночный дефект, устранив утечку ликвора.
После операции пациентка провела три дня в отделении интенсивной терапии, получая максимально возможный уход. Вернувшись в оториноларингологическое отделение, она уже чувствовала себя лучше, могла есть без проблем, боли в горле значительно уменьшились. Через неделю после операции, аккурат накануне Рождества, пациентка была выписана на амбулаторную реабилитацию.
За три месяца после операции она прошла несколько курсов восстановления и чувствует себя значительно лучше. Улучшилась подвижность и координация в руках, прекратились обмороки, девушка ощущает прилив энергии и позитивный настрой. Контрольная МРТ спустя три месяца порадовала не только пациентку, но и всю медицинскую команду: утечка цереброспинальной жидкости больше не наблюдается.
Этот клинический случай стал возможностью вернуть качество жизни человеку, оказавшемуся в тяжелой ситуации по воле несчастного случая. Индивидуальный подход и высочайший профессионализм врачей принесли результат в медицинском случае, которому не было аналогов.
В операции участвовали:
- оториноларингологи - доктор Эльза Рате, доктор Роман Дзалбс, доктор Ричард Мелдерис;
- пластические хирурги - доктор Кристапс Блумс, доктор Линда Калниня;
- нейрохирурги - доктор Рихардс Люленс, доктор Матисс Дравниекс.
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