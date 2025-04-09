Уникальная операция в больнице им. Страдиня: молодая женщина сможет жить после тяжелой аварии

Чтобы устранить осложнения, возникшие после травмы, была выполнена резекция посттравматического псевдоменингоцеле и закрыт дефект дурального мешка с помощью микрососудистого лоскута.

Подобный случай ранее не был описан в научной литературе.

Благодаря профессионализму врачей и успешно проведенной операции состояние пациентки значительно улучшилось, и она может продолжать восстановление.

Девушка попала в серьезное ДТП в августе 2024 года, в результате чего у нее были сломаны шейные позвонки. Врачи экстренно провели операцию по стабилизации позвоночника с помощью металлической пластины. К сожалению, из-за травмы пациентка утратила способность двигать ногами, а движения рук были резко ограничены. Вскоре после происшествия она заметила мягкое образование на правой стороне шеи. Изначально на это не обратили внимания, но со временем оно стало увеличиваться, мешать приему пищи, вызывать боли в горле и даже приводить к частым обморокам.

Состояние ухудшалось, и к делу подключилась оториноларинголог больницы Страдиня - доктор Эльза Рате, которая, оценив ситуацию и возможности диагностики, немедленно госпитализировала пациентку в клинику.