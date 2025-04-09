В Ливберзской волости из реки извлечено тело

Тело было передано сотрудникам Государственной полиции.

За прошедшие сутки VUGD получила 64 вызова: 39 - на тушение пожаров и 20 - на проведение спасательных работ. Пять вызовов оказались ложными.

В течение суток было потушено 23 пожара сухой травы и два лесных пожара.

Кроме того, в Ницской волости Южнокурземского края горел одноэтажный сарай площадью 200 квадратных метров. Из-за высокой температуры пострадали три автомобиля и фасад жилого дома.

В Скайсткалнской волости Бауского края огнем была охвачена одноэтажная хозяйственная постройка общей площадью 153 квадратных метра, а также кровля металлического контейнера площадью два квадратных метра.

Также спасатели выезжали на вызовы, связанные с возгоранием жилого вагончика, двух теплиц, стены и крыши зданий, бытовых вещей, легкового автомобиля, пола, дерева, а в пяти случаях - мусора.