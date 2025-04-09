Заседание Совета Безопасности ООН под названием "Поддержка мира и безопасности Украины" было созвано по просьбе Киева - в ответ на ракетный удар России по Кривому Рогу.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим близких в результате удара российской баллистической ракеты по жилому кварталу Кривого Рога, где находилась детская игровая площадка. В результате были убиты не менее 20 человек, в том числе девять детей, и ранены более 70 мирных жителей", - заявила американский дипломат.

По ее словам, ракета была оснащена кассетной боевой частью, что стало причиной особенно страшных потерь среди гражданского населения.

США призывают как Россию, так и Украину соблюдать взятые в Эр-Рияде обязательства по прекращению огня, подчеркнула Ши.

"Мир наблюдает. Мы призываем обе стороны к сдержанности и к тому, чтобы подтвердить свою приверженность миру делом. Особенно мы призываем Россию помнить, что удары по Кривому Рогу и убийства военнопленных могут серьезно подорвать усилия по достижению мира", - добавила она.

"Ракетный удар 4 апреля еще раз показал, насколько остро стоит необходимость положить конец этой разрушительной войне. И о том, насколько искренне президент России Владимир Путин стремится к прекращению огня, мы в конечном счете будем судить по действиям России", - подчеркнула Ши, заверив, что США остаются надежным партнером на пути к миру.

"Эта война должна закончиться. Мы не допустим циничных переговоров или отказа от исполнения принятых обязательств", - заключила представитель США при ООН.