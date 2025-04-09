Украина и Россия обязаны в полной мере выполнять обязательства по прекращению огня, которые они приняли на себя в ходе переговоров в Эр-Рияде. Москва же должна помнить: удары, подобные тому, что недавно был нанесен по Кривому Рогу, могут нанести серьезный ущерб усилиям по достижению мира. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Дороти Ши на заседании Совета Безопасности.
Заседание Совета Безопасности ООН под названием "Поддержка мира и безопасности Украины" было созвано по просьбе Киева - в ответ на ракетный удар России по Кривому Рогу.
"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим близких в результате удара российской баллистической ракеты по жилому кварталу Кривого Рога, где находилась детская игровая площадка. В результате были убиты не менее 20 человек, в том числе девять детей, и ранены более 70 мирных жителей", - заявила американский дипломат.
По ее словам, ракета была оснащена кассетной боевой частью, что стало причиной особенно страшных потерь среди гражданского населения.
США призывают как Россию, так и Украину соблюдать взятые в Эр-Рияде обязательства по прекращению огня, подчеркнула Ши.
"Мир наблюдает. Мы призываем обе стороны к сдержанности и к тому, чтобы подтвердить свою приверженность миру делом. Особенно мы призываем Россию помнить, что удары по Кривому Рогу и убийства военнопленных могут серьезно подорвать усилия по достижению мира", - добавила она.
"Ракетный удар 4 апреля еще раз показал, насколько остро стоит необходимость положить конец этой разрушительной войне. И о том, насколько искренне президент России Владимир Путин стремится к прекращению огня, мы в конечном счете будем судить по действиям России", - подчеркнула Ши, заверив, что США остаются надежным партнером на пути к миру.
"Эта война должна закончиться. Мы не допустим циничных переговоров или отказа от исполнения принятых обязательств", - заключила представитель США при ООН.
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