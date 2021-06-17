Как выглядит место в Исландии, где уже три месяца без остановки из вулкана вытекает лава?

Извержение вулкана пока что продолжается без заметных признаков, что поток лавы вскоре может остановиться, сообщает организация Vulcano discovery. С отдельными паузами из кратера на поверхность лава выталкивается уже три месяца. Как скоро вулкан может стихнуть - сказать невозможно.

Пока что наибольшей проблемой является не допустить дальнейшего распространения лавы на запад, так как там мало естественных препятствий, которые могут затормозить поток лавы, и она может достичь одну из прибрежных дорог Исландии. Сейчас строится четырехметровая стена, которая не сможет остановить поток, но потенциально может замедлить распространение лавы.