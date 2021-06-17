Пт, 18.06.2021
Обязательная вакцинация должна быть последним из возможных вариантов. Анита Муйжниеце, министр образования и науки
Анита Муйжниеце, министр образования и науки

Как выглядит место в Исландии, где уже три месяца без остановки из вулкана вытекает лава?

Извержение вулкана Фаградальсфьядль ФОТО: Privātais arhīvs

Новости об извержении вулкана Фаградальсфьядль появились еще в середине марта. К июню извержение не остановилось и, хоть и медленными темпами, но из него по-прежнему продолжает вытекать лава.

Извержение вулкана пока что продолжается без заметных признаков, что поток лавы вскоре может остановиться, сообщает организация Vulcano discovery. С отдельными паузами из кратера на поверхность лава выталкивается уже три месяца. Как скоро вулкан может стихнуть - сказать невозможно.

Извержение вулкана Фаградальсфьядль ФОТО: Privātais arhīvs

Поток лавы движется с постоянной скоростью без значительных изменений, поэтому площадь вытекания лавы одновременно как расширяется, так и становится толще.

Извержение вулкана Фаградальсфьядль ФОТО: Privātais arhīvs
Извержение вулкана Фаградальсфьядль ФОТО: Privātais arhīvs
Извержение вулкана Фаградальсфьядль ФОТО: Privātais arhīvs

Пока что наибольшей проблемой является не допустить дальнейшего распространения лавы на запад, так как там мало естественных препятствий, которые могут затормозить поток лавы, и она может достичь одну из прибрежных дорог Исландии. Сейчас строится четырехметровая стена, которая не сможет остановить поток, но потенциально может замедлить распространение лавы.

Извержение вулкана Фаградальсфьядль ФОТО: Privātais arhīvs
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