Эксперты по защите прав детей оценят законность конкурса Mini Miss Latvija

Организатор конкурса Кристина Линденблате не видит никаких нарушений, потому что на конкурсе оценивается не внешность девочек, а талант. Она рассказала, что во время конкурса также проводится шоу талантов, в котором дети демонстрируют свои способности.

Представитель Государственной инспекции по защите прав детей Эвия Рацене отметила, что изначально на конкурс должны были быть представлены профильные фотографии ребенка в полный рост. По ее мнению, в настоящее время трудно увидеть, что именно талант будет оцениваться на этом конкурсе, и даже если талант будет оценен, это может стать травмирующим опытом для детей, потому что, "как можно сравнивать пение с танцами, рисование и вязание".