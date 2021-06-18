Сб, 19.06.2021
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Эксперты по защите прав детей оценят законность конкурса Mini Miss Latvija

ФОТО: Cheryl Casey/Shutterstock.com

Государственная инспекция по защите прав детей (VBTAI) и Бюро омбудсмена Латвийской Республики признают, что конкурс Mini Miss Latvija может противоречить Закону о защите прав детей. Поэтому VBTAI решила начать проверку, сообщает программа LTV Panorāma.

Конкурс красоты привлек внимание специалистов, потому что Закон о защите прав детей запрещает привлекать детей к конкурсам красоты или аналогичным мероприятиям, основной целью которых является только оценка внешности.

Организатор конкурса Кристина Линденблате не видит никаких нарушений, потому что на конкурсе оценивается не внешность девочек, а талант. Она рассказала, что во время конкурса также проводится шоу талантов, в котором дети демонстрируют свои способности.

Представитель Государственной инспекции по защите прав детей Эвия Рацене отметила, что изначально на конкурс должны были быть представлены профильные фотографии ребенка в полный рост. По ее мнению, в настоящее время трудно увидеть, что именно талант будет оцениваться на этом конкурсе, и даже если талант будет оценен, это может стать травмирующим опытом для детей, потому что, "как можно сравнивать пение с танцами, рисование и вязание".

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