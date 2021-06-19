Коронавирус в мире: даже одна доза вакцины на 75% снижает риск госпитализации

В пятницу палестинской стороне были переданы первые 100 тысяч доз.
Правозащитники критикуют Израиль за то, что он, по их мнению, слишком мало делает для вакцинации на палестинских территориях. В израильском правительстве утверждают, что в соответствии соглашением, подписанным в 1993 году в Осло, ответственность за вакцинацию в Газе и на Западном берегу несет министерство здравоохранения Палестинской автономии в рамках самоуправления.
По данным палестинского минздрава, около 30% жителей Газы и Западного берега, которым причитается доза вакцины, ее уже получили. В то же время, как следует из опубликованного во вторник опроса, на вакцинацию готовы только 40% палестинцев, еще 35% говорят, что не готовы прививаться сами и прививать семьи.
Британия: заражаемость растет из-за "дельты"
В Великобритании по итогам прошедших суток зафиксировано 10746 новых заражений коронавирусом и 11 смертей. Неделю назад цифры составили 8125 заражений и 17 летальных исходов.
Число новых заражений медленно, но верно увеличивается: за прошедшую неделю их зафиксировано 119 тыс., а неделей раньше было 110 тыс. Таким образом, сегодня заражен один из каждых 540 британцев. По данным Public Health England, почти все новые заражения - это заражение "индийским штаммом", также известным, как вариант "дельта".
В то же время, Британия остается одним из мировых лидеров по числу привитых жителей: первую дозу вакцины получили более 42 млн человек, или около 80% взрослого населения страны. Обе дозы уже получили более 30 млн британцев.
При этом, как и в России, вирусом иногда заражаются и привитые люди. Как следует из статистики, из госпитализированных за минувшую неделю 806 человек, 65% были непривиты, 17% получили одну дозу вакцины больше чем за три недели до заражения, а еще 10% получили вторую дозу больше чем за две недели до того, как заразились ковидом.
Несмотря на рост заболеваемости, от коронавируса в Британии сейчас умирает несравнимо меньше людей, чем во время первой и второй волны заболевания.
Среди заболевших британцев сегодня все больше молодых людей, следует из статистики. Количество зараженных среди людей моложе 35 лет плавно растет, а среди более старшего возраста - остается стабильным.