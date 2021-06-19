Коронавирус в мире: даже одна доза вакцины на 75% снижает риск госпитализации

Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии в мире достигло 117,5 млн человек, скончались 3,8 млн, следует из данных института Джонса Хопкинса. Привиты уже более 2,5 млрд. человек.

Один укол сокращает риск

Даже одна доза вакцины производства компаний Pfizer или AstraZeneca на 75% снижает риск заболевания коронавирусом в тяжелой, требующей госпитализации форме, сказно в аналитическом материале Английской эпидемиологической службы (Public Health England).

При этом от штамма результативность вакцины не зависит. Укол снижает шансы попасть в больницу у заразившихся как вариантом "дельта", так и вариантом "альфа".

Известно, что вакцины несколько хуже воздействуют на вариант "дельта" (или так называемый индийский штамм), однако это касается только шансов заболеть коронавирусом, а не вероятности того, что болезнь пройдет в тяжелой форме. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, именно "дельту" сейчас находят у почти 90% заболевающих Covid-19 в российской столице.

Как следует из обнародованного в пятницу документа, вторая доза вакцины снижает риск госпитализации еще надежнее - до 90%. Две дозы при этом воздействуют на "дельту" так же эффективно, как на предыдущие варианты вируса. "После прививки двумя дозами любой из двух вакцин различия в эффективности против варианта "дельта" минимальны. Разница в эффективности вакцин против нового штамма очевидна только после первого укола", - заключают авторы исследования.

В организации Public Health England также оценили вероятность возникновения симптомов коронавируса у привившихся в случае заражения. Одна доза вакцины снижает риск возникновения симптомов на 49% в случае с вариантом "альфа" и на 31% - с вариантом "дельта".

Две дозы предотвращают риск заболеть коронавирусом с симптомами на 88% с вариантом "альфа" и на 80% - с "индийским" штаммом.

Сделка по обмену вакцинами между Израилем и палестинцами сорвалась

Правительство Израиля приняло решение передать в Палестинскую автономию по меньшей мере миллион доз вакцины, у которых вскоре истечет срок годности. Взамен палестинская сторона передаст Израилю сравнимое количество доз вакцины производства Pfizer-BioNTech из поставок, которые планирует получить в августе-сентябре нынешнего года.

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Премьер Израиля Нафтали Беннет объявил о договоренности в пятницу. Министерство здравоохранения Палестинской автономии в своем заявлении подчеркнуло, что сделку изначально предложила компания Pfizer, и ее приняли, чтобы ускорить вакцинацию в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу.