ВОЗ: дельта-вариант коронавируса становится доминирующим штаммом в мире

Представители организаций здравоохранения в нескольких странах выразили озабоченность по поводу распространенности дельта-варианта (также называемого индийским вариантом). Соединенное Королевство сообщает о быстром росте случаев инфицирования этим конкретным штаммом вируса, тогда как Германия указывает, что, несмотря на рост показателей вакцинации, существуют опасения по поводу распространения дельта-варианта. В России убеждены, что быстрое распространение вируса связано с низким интересом населения к вакцинации и даже с "нигилизмом" по отношению к прививкам.

"Вариант Дельта в настоящее время становится доминирующим штаммом вируса в мире, поскольку он гораздо более заразен, чем обычный вариант", - заявила на пресс-конференции главный научный сотрудник ВОЗ Сомая Сваминатан.

Сваминатан также выразила обеспокоенность тем, что новый CureVac оказался недостаточно эффективным. Фаза испытаний включала 13 различных вариантов вируса, в результате чего вакцина показывала только 47% эффективности по сравнению с 50%, рекомендуемыми ВОЗ, чтобы вакцина могла быть одобрена для использования.

Она также сказала, что нужно заботиться об африканском континенте. Хотя на него приходится всего 5% всех случаев заражения Covid-19, выявленных на прошлой неделе в мире, ученые считают, что низкие показатели инфицирования пропорциональны низкому порогу тестирования - в действительности в Африке, вероятно, значительно больше инфекций.

В то время как показатели заболеваемости медленно снижаются в Европе и других странах, в некоторых африканских странах (Намибия, Либерия, Руанда и т.д.) число инфекций за последние недели даже удвоилось, в то время как показатели вакцинации остаются очень низкими, сказал Майкл Райан, руководитель программы службы экстренной помощи ВОЗ.