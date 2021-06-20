Как простая готовка приводит к пожару: рассказывают спасатели

Как агентству LЕТА сообщила представитель VUGD Агрита Витола, пожар, в котором был спасен человек, был зарегистрирован в Елгаве, где в 19.36 пожарным поступил вызов в квартиру на первом этаже пятиэтажного дома. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что на плите горит еда. Из задымленной квартиры пожарные спасли одного человека. В 20:05 пожар был потушен. Детектор дыма в квартире не устанавливался.

Пожар из-за готовки

Ежедневно в службу поступает много звонков от жителей, которые сообщают, что в жилом доме чувствуется дым, либо они видят дым виден из окон квартир. Когда пожарные прибывают на место происшествия, то часто обнаруживается, что на включенной плите оставлена сковорода или кастрюля, содержимое которых уже воспламенилось, что и приводит к сильному задымлению.

Эти пожары обычно невелики по площади, но дым, который они вызывают, может быть очень вредным для здоровья и даже жизни находящихся в доме людей. От трагедии их зачастую может спасти только бдительность соседей и прохожих.

VUGD призывает жителей не полагаться только на своих близких и соседей, а проявлять осторожность при приготовлении или разогреве пищи, не оставлять еду на плите без присмотра и устанавливать в своих домах детекторы дыма, которые своевременно подадут громкий сигнал.