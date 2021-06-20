Московский полицейский совершил суицид во время дежурства

В полицию попало заявление о ранении сотрудника в рано утром в воскресенье, 20 июня. Старший лейтенант полиции покончил с собой во время дежурства в пункте постовой охраны у здания посольства Туркменистана. Тело полицейского обнаружил дежурный комендант, сообщает Telegram-канал "112".

В TikTok появилось видео, снятое у посольства после происшествия. На видео-записи двое полицейских выламывают дверь будки, после чего один из них говорит по рации: "Открыли. Да. Пулевое ранение в голову".