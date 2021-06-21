Найден труп сбежавшего в Бельгии солдата
Находившийся с середины мая в бегах бельгийский солдат, укравший на военной базе оружие и угрожавший известным в обществе людям, найден мертвым, сообщает ВВС.
Находившийся с середины мая в бегах бельгийский солдат, укравший на военной базе оружие и угрожавший известным в обществе людям, найден мертвым, сообщает ВВС.
Труп 46-летнего Юргена Конингса был найден в воскресенье в лесу неподалеку от бельгийско-нидерландской границы. Считается, что он покончил с собой.
Конингс пропал 17 мая. Он оставил письмо, в котором угрожал известным в обществе людям, в том числе бельгийскому вирусологу Марку ван Рансту. Конингс работал инструктором по стрельбе на военной базе, где украл ракетную пусковую установку, пистолет-пулемет, пистолет и бронежилет.
Он был среди примерно 30 бельгийских военных должностных лиц, известных как симпатизирующие экстремистам, однако он продолжал служить, обучая бельгийских солдат перед отправлением в зарубежные миссии.
Поиски Конингса продолжались месяц, в них принимали участие несколько сотен полицейских.
Местные СМИ сообщили, что труп случайно нашел мэр города Маасейк, который во время велосипедной прогулки почувствовал сильный запах. Он шел тело недалеко от места, где ранее был оставлен автомобиль Конингса.