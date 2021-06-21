Найден труп сбежавшего в Бельгии солдата

Труп 46-летнего Юргена Конингса был найден в воскресенье в лесу неподалеку от бельгийско-нидерландской границы. Считается, что он покончил с собой.

Конингс пропал 17 мая. Он оставил письмо, в котором угрожал известным в обществе людям, в том числе бельгийскому вирусологу Марку ван Рансту. Конингс работал инструктором по стрельбе на военной базе, где украл ракетную пусковую установку, пистолет-пулемет, пистолет и бронежилет.

Он был среди примерно 30 бельгийских военных должностных лиц, известных как симпатизирующие экстремистам, однако он продолжал служить, обучая бельгийских солдат перед отправлением в зарубежные миссии.

Поиски Конингса продолжались месяц, в них принимали участие несколько сотен полицейских.