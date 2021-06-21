Жители России самым выдающимся человеком всех времен считают Сталина

Сталина самой выдающейся личностью всех времен считают 39% респондентов. В этом опросе Сталин занимает первое место еще с 2012 года.

В рейтинге выдающихся лиц по мнению россиян за Сталины следует первый руководитель СССР Владимир Ленин (30%), поэт Александр Пушкин (23%), царь Петр I (19%) и нынешний президент Владимир Путин (15%).

Удельный вес респондентов, считающих Путин наиболее выдающейся личностью всех времен, за четыре года снизился более чем в два раза.