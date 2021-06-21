Суд приступит к рассмотрению дела о цифровом телевидении; на скамье подсудимых Шкеле и Шлесерс

Подсудимые заявили, что в настоящее время им сложно развивать защиту своих клиентов, поскольку прокуратура недостаточно перечислила, в чем именно их обвиняют.

Бывший председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC), Лаурис Дрипе, также указал, что сортировка документов по делу была очень избирательной. Он упомянул, что прокурор Монвидс Зелчс ранее также заявлял, что каждый из обвиняемых играл особую роль в преступлении, "но в деле не упоминались конкретные факты, чтобы точно понять, как все обвиняемые были вовлечены в дело".

Виктор Тихонов, защитник бывшего политика Айнара Шлесерса, отметил, что архивные документы, подготовленные по делу, не были подготовлены должным образом и их трудно читабельны.

Недавно созданная ELT сегодня в 9:00 рассмотрело второе "уголовное дело по цифровому телевидению" , в котором обвиняются Андрис Шкеле и Шлесерс, бывший председатель правления SIA Tet Юрис Гулбис и другие.

Судья Каспар Вецозолс, который ранее имел опыт работы старшего юрисконсульта в Комиссии по рынкам финансов и капитала Департамента права и лицензирования, юристом отдела коммерческого права Департамента гражданского права Министерства юстиции и в качестве национального эксперта, а также экспертом председательства Латвии в Совете Европейского Союза. Он также был помощником депутата Сейма, был связан с партией Jaunais laiks, которая позже вошла в состав Vienotība.

В чем тут суть дела?

В настоящее время по уголовному делу об организованном мошенничестве в крупном объеме обвиняются девять человек - бывший премьер-министр Шкеле, бывший министр сообщения Шлесерс, бывший председатель правления SIA Tet Юрис Гулбис, бывший госсекретарь Министерства транспорта Нил Фрейвалдc, бывший председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) Лаурис Дрипе.

Программа TV3 Nekā personīga ранее сообщала, что также были обвинены в то время коммерческий директор Lattelecom Янис Лигерс, руководитель коммерческого отдела Том Абеле, руководитель отдела поддержки бизнеса Том Мейситис и бывший руководитель компания Hannu Digital Гинтар Кавацис.

Девяти людям предъявлено обвинение в организованном мошенничестве в особо крупном размере. Прокурор Монвид Зелчс, не раскрывая LETA имен обвиняемых, ранее объяснил, что каждый обвиняемый играет определенную роль в совершении преступления.

Прокурор не назвал сумму, полученную преступным путем, но, по имеющейся у LETA информации, она составляет около трех миллионов евро.

Шкеле также обвиняется в отмывании денег в крупных объемах, и LETA известно, что в этом случае речь идет о примерно миллионе евро.

Преступления, вменяемые обвиняемым, имели место в 2008 и 2009 годах, когда в Минсообщения был организован тендер на внедрение цифрового телевидения, а затем были заключены соответствующие соглашения с участием компании Hannu Digital.