Большие собрания и смягчение ограничений: вся информация о решениях правительства в одном месте

Планируется, что указанные изменения в Регламенте Кабинета Министров вступят в силу завтра, 23 июня.
Зрители с ковид-сертификатом смогут посещать спортивные соревнования в закрытых помещениях
Кабинет министров постановил, что зрители, имеющие сертификат о вакцинации или факте выздоровления от Covid-19, смогут посещать спортивные соревнования в закрытых помещениях в организованной и контролируемой форме.
В свою очередь, те, у кого есть сертификат тестирования на Covid-19 с отрицательным результатом, также смогут присутствовать на соревнованиях на открытом воздухе при условии, что не будет перекрываться поток людей.
Министерство образования и науки (IZM) заявило, что до сих пор постановление предусматривало, что зрители с сертификатом о вакцинации или выздоровлении от Covid-19 могут посещать спортивные соревнования на открытом воздухе в контролируемом порядке. Однако в будущем те, у кого есть сертификат тестирования на Covid-19, смогут наблюдать за соревнованиями под открытым небом.
Учитывая, что количество случаев Covid-19 продолжает снижаться, в IZM отметили, что у Кабинета министров есть основания принимать решение о возможности допуска более широкой аудитории к посещению спортивных соревнований как на открытом воздухе, так и в помещении, при соблюдении всех требований эпидемиологической безопасности.
Кабинет министров постановил, что "ковид-безопасным зрителям" будет разрешено посещать спортивные соревнования, если будет обеспечено, чтобы поток зрителей не будет пересекаться с потоками спортсменов и спортивного персонала, и будут соблюдаться требованиями к посещению публичных мероприятий.
Во время спортивных соревнований в помещении необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию для предотвращения концентрации CO2 в воздухе выше 1000 частей на миллион (ppm).
Заполняемость общественного транспорта увеличена до 80%
В соответствии с поправками к правилам "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19", ранее одобренным правительством, максимальная заполняемость пассажирами общественного транспорта увеличена до 80% вместо прежних 65%.
Министр сообщения Талис Линкайтс сообщил агентству LЕТА, что изменения вступят в силу незамедлительно.
Принятые на прошлой неделе поправки предусматривают постепенное увеличение заполняемости транспорта в соответствии с разработанным Министерством здравоохранения планом смягчения ограничений из-за Covid-19 согласно так называемому принципу светофора. Согласно этому принципу:
- если двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения не превышает 100 случаев, заполняемость транспорта увеличивается до 80%.
- Если же кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения не превысит 20 случаев, ограничения на количество пассажиров будут отменены полностью.
Условие о том, что количество пассажиров в общественном транспорте не может превышать 65%, действовало с 16 июня, а требование о заполняемости на 50% действовало с 7 декабря по 15 июня прошлого года.
Как сообщалось, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии во вторник упал ниже 100 случаев впервые с октября, составив 96,7 случая.
Как ранее заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, если двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 будет ниже 100 случаев на 100 000 населения, планируется ввести послабления для террас кафе, магазинов, а также возможностей людей собираться вместе.
По его словам, если к праздникам заболеваемость будет меньше 100 случаев, послабления могут вступить в силу уже на Янов день.