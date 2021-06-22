Большие собрания и смягчение ограничений: вся информация о решениях правительства в одном месте

В пресс-конференции принимают участие:

Кабинет министров решил снять запреты на оказание косметических, оздоровительных и фотоуслуг. Как поясняют в Минэкономики, запреты необходимо снять, потому что эпидемиологическая ситуация в Латвии улучшилась.

В то же время предоставление этих услуг должно соответствовать требованиям эпидемиологической безопасности и отраслевому протоколу безопасного предоставления услуг.

14 июня Группа по оперативному управлению достигла межведомственного соглашения о постепенном возобновлении деятельности в различных секторах в соответствии с эпидемиологической ситуацией в Латвии.

С 1 июня предоставление всех косметических и оздоровительных услуг разрешено, если их поставщики вакцинированы или переболели Covid-19 в течение последних шести месяцев и могут предъявить о том сертификат. С 15 июня косметологи и получатели их услуг могут дополнительно к сертификату о факте вакцинации или переболевания предоставить и негативный тест.

Меньше ограничений для собраний

По мере улучшения эпидемиологической ситуации сегодня, 22 июня, правительство решило снизить необходимые меры безопасности, расширив возможности собраний как на частных, так и на публичных мероприятиях, а также пересмотрев требования к безопасному предоставлению услуг предприятиям.

Правила предусматривают, что, когда заболеваемость упадет ниже 100 случаев на 100 тысяч жителей в течение 14 дней, можно будет собираться в соответствии с заранее определенными уровнями безопасности - самым безопасным (зеленый уровень), средним (желтый уровень) и небезопасным (красный уровень).

Самый безопасный уровень: все участники/посетители мероприятия вакцинированы против Covid-19 или переболели, и это может быть доказано сертификатом: нет ограничений на количество участников/посетителей как на частных, так и на общественных мероприятиях.

Средний уровень: - участники/посетители мероприятия вакцинированы против Covid -19 или переболели и могут подтвердить это сертификатом или негативным тестом, сделанным перед мероприятием: на частных и общественных мероприятиях могут собирать до 500 человек в помещении, до 1000 на открытом воздухе. В мероприятиях без прохождения теста могут участвовать и дети до 12 лет.

Небезопасный уровень: на частных собраниях, на которых также присутствуют невакцинированные, непереболевшие Covid-19 и не сдавшие тест, можно собираться количеством до 10 человек, на открытом воздухе - до 50 человек, без соблюдения принципа домохозяйств.

При этом порядок предусматривает, что в случае резкого увеличения заболеваемости - на 20%, но не более 120 случаев на 100 000 населения - могут быть приняты дополнительные меры предосторожности и безопасности. В свою очередь, если заболеваемость будет расти еще быстрее, меры предосторожности и меры безопасности, применяемые в настоящее время, будут восстановлены.

Площадь на человека:

Поправки к правилам Кабинета Министров предусматривают также изменение требований к безопасному оказанию услуг в зависимости от степени риска. В дальнейшем: