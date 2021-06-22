Вт, 22.06.2021
Если кто-то думает, что все закончится летом, нет, этого не произойдет. Но мы сможем жить без ограничений, если будем вакцинированы. Уга Думпис, инфектолог
Уга Думпис, инфектолог

Большие собрания и смягчение ограничений: вся информация о решениях правительства в одном месте

  • Снят запрет на оказание косметических, оздоровительных и фотоуслуг
  • Меньше ограничений на собрания
  • Зрители с сертификатом смогут посещать соревнования в закрытых помещениях
  • Заполняемость общественного транспорта увеличена до 80%
ФОТО: LETA

Сегодня, 22 июня, Кабинет министров принял несколько послаблений в ограничениях из-за улучшения эпидемиологической безопасности. После заседания правительства проходит пресс-конференция, на которой рассказывается о принятых решениях. RUS TVNET предлагает следить за ней в прямом эфире.

В пресс-конференции принимают участие:

Кабинет министров решил снять запреты на оказание косметических, оздоровительных и фотоуслуг. Как поясняют в Минэкономики, запреты необходимо снять, потому что эпидемиологическая ситуация в Латвии улучшилась.

В то же время предоставление этих услуг должно соответствовать требованиям эпидемиологической безопасности и отраслевому протоколу безопасного предоставления услуг.

14 июня Группа по оперативному управлению достигла межведомственного соглашения о постепенном возобновлении деятельности в различных секторах в соответствии с эпидемиологической ситуацией в Латвии.

С 1 июня предоставление всех косметических и оздоровительных услуг разрешено, если их поставщики  вакцинированы или переболели Covid-19 в течение последних шести месяцев и могут предъявить о том сертификат. С 15 июня косметологи и получатели их услуг могут дополнительно к сертификату о факте вакцинации или переболевания предоставить и негативный тест.

Меньше ограничений для собраний

По мере улучшения эпидемиологической ситуации сегодня, 22 июня, правительство решило снизить необходимые меры безопасности, расширив возможности собраний как на частных, так и на публичных мероприятиях, а также пересмотрев требования к безопасному предоставлению услуг предприятиям.

Правила предусматривают, что, когда заболеваемость упадет ниже 100 случаев на 100 тысяч жителей в течение 14 дней, можно будет собираться в соответствии с заранее определенными уровнями безопасности - самым безопасным (зеленый уровень), средним (желтый уровень) и небезопасным (красный уровень).

Самый безопасный уровень: все участники/посетители мероприятия вакцинированы против Covid-19 или переболели, и это может быть доказано сертификатом: нет ограничений на количество участников/посетителей как на частных, так и на общественных мероприятиях.

Средний уровень: - участники/посетители мероприятия вакцинированы против Covid -19 или переболели и могут подтвердить это сертификатом или негативным тестом, сделанным перед мероприятием: на частных и общественных мероприятиях могут собирать до 500 человек в помещении, до 1000 на открытом воздухе. В мероприятиях без прохождения теста могут участвовать и дети до 12 лет.

Небезопасный уровень: на частных собраниях, на которых также присутствуют невакцинированные, непереболевшие Covid-19 и не сдавшие тест, можно собираться количеством до 10 человек, на открытом воздухе - до 50 человек, без соблюдения принципа домохозяйств.

При этом порядок предусматривает, что в случае резкого увеличения заболеваемости - на 20%, но не более 120 случаев на 100 000 населения - могут быть приняты дополнительные меры предосторожности и безопасности. В свою очередь, если заболеваемость будет расти еще быстрее, меры предосторожности и меры безопасности, применяемые в настоящее время, будут восстановлены.

Площадь на человека:

Поправки к правилам Кабинета Министров предусматривают также изменение требований к безопасному оказанию услуг в зависимости от степени риска. В дальнейшем:

  • На спортивных объектах, в местах оказания экономических услуг, где существует высокий риск распространения Covid-19, на одного посетителя должна быть предусмотрена площадь 15 м2;
  • На объектах, где есть средний риск распространения инфекции должна быть предусмотрена площадь в 10 м2.
  • По месту оказания косметических и оздоровительных услуг, на каждого человека должно приходиться 10 м2 свободного пространства.
  • По мере снижения риска распространения Covid-19, в местах общественного питания, за столом сможет находиться больше людей;
  • В точках продаж должно быть предусмотрено по 15 м2 на человека.

Планируется, что указанные изменения в Регламенте Кабинета Министров вступят в силу завтра, 23 июня.

Зрители с ковид-сертификатом смогут посещать спортивные соревнования в закрытых помещениях

Кабинет министров постановил, что зрители, имеющие сертификат о вакцинации или факте выздоровления от Covid-19, смогут посещать спортивные соревнования в закрытых помещениях в организованной и контролируемой форме.

В свою очередь, те, у кого есть сертификат тестирования на Covid-19 с отрицательным результатом, также смогут присутствовать на соревнованиях на открытом воздухе при условии, что не будет перекрываться поток людей.

Министерство образования и науки (IZM) заявило, что до сих пор постановление предусматривало, что зрители с сертификатом о вакцинации или выздоровлении от Covid-19 могут посещать спортивные соревнования на открытом воздухе в контролируемом порядке. Однако в будущем те, у кого есть сертификат тестирования на Covid-19, смогут наблюдать за соревнованиями под открытым небом.

Учитывая, что количество случаев Covid-19 продолжает снижаться, в IZM отметили, что у Кабинета министров есть основания принимать решение о возможности допуска более широкой аудитории к посещению спортивных соревнований как на открытом воздухе, так и в помещении, при соблюдении всех требований эпидемиологической безопасности.

Кабинет министров постановил, что "ковид-безопасным зрителям" будет разрешено посещать спортивные соревнования, если будет обеспечено, чтобы поток зрителей не будет пересекаться с потоками спортсменов и спортивного персонала, и будут соблюдаться требованиями к посещению публичных мероприятий.

Во время спортивных соревнований в помещении необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию для предотвращения концентрации CO2 в воздухе выше 1000 частей на миллион (ppm).

Заполняемость общественного транспорта увеличена до 80%

В соответствии с поправками к правилам "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19", ранее одобренным правительством, максимальная заполняемость пассажирами общественного транспорта увеличена до 80% вместо прежних 65%.

Министр сообщения Талис Линкайтс сообщил агентству LЕТА, что изменения вступят в силу незамедлительно.

Принятые на прошлой неделе поправки предусматривают постепенное увеличение заполняемости транспорта в соответствии с разработанным Министерством здравоохранения планом смягчения ограничений из-за Covid-19 согласно так называемому принципу светофора. Согласно этому принципу:

  • если двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения не превышает 100 случаев, заполняемость транспорта увеличивается до 80%.
  • Если же кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения не превысит 20 случаев, ограничения на количество пассажиров будут отменены полностью.

Условие о том, что количество пассажиров в общественном транспорте не может превышать 65%, действовало с 16 июня, а требование о заполняемости на 50% действовало с 7 декабря по 15 июня прошлого года.

Как сообщалось, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии во вторник упал ниже 100 случаев впервые с октября, составив 96,7 случая.

Контекст

Как ранее заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, если двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 будет ниже 100 случаев на 100 000 населения, планируется ввести послабления для террас кафе, магазинов, а также возможностей людей собираться вместе.

По его словам, если к праздникам заболеваемость будет меньше 100 случаев, послабления могут вступить в силу уже на Янов день.

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