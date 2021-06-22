Путниса исключили из "Прогрессивных" за подрыв репутации партии
Бывший председатель Роберт Путнис был исключен из партии "Прогрессивные", сообщила LETA генеральный секретарь партии Лелде Вайводе.
Бывший председатель Роберт Путнис был исключен из партии "Прогрессивные", сообщила LETA генеральный секретарь партии Лелде Вайводе.
8 июня правление партии "Прогрессивные" получило заявление от членов о высказываниях Путниса в публичном пространстве, "подрывающих репутацию партии, о клевете и попытках нанести вред ее будущему". В заявлении также выражается просьба принять решение об исключении Путниса из партии.
Согласно уставу партии, исключение члена может быть инициировано, если 20 или более членов подадут заявление в правление. Решение об исключении члена партии в таком случае находится в компетенции правления.
Рассмотрев заявление членов, 21 июня правление партии приняло решение исключить Путниса из партии.
Уже в прошлом Путнис своими заявлениями и действиями оскорблял как членов партии, так и деятельность партии. Культура сотрудничества и общения в партии является всеобъемлющей - если возникают разные взгляды на деятельность организации, то к ним следует подходить достойно, используя демократические платформы партии, а не средства массовой информации.
Скорее всего, членам партии не понравилось то, что сказал Путнис в интервью LGBT+ информационной платформе Pride.lv, в котором
и обвиняя в том, что ничего не было сделано для улучшения результата.
Путнис работал в партии с 2017 года, будучи генеральным секретарем, в 2018 году стал лидером "Прогрессивных". Он активно участвовал в разработке партийной программы. Усердный труд Путниса и многих других профессионалов и политических единомышленников позволил "Прогрессивным" на выборах в Сейм 2018 года достичь 2,6% поддержки и получить государственное финансирование.
После неудачного старта партии на выборах в Европарламент Путнис неожиданно ушел в отставку с поста председателя в мае 2019 года. Осенью 2020 года Путнис публично заявил, что больше не чувствует себя принадлежащим к государству, и уезжает из Латвии.