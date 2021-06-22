Путниса исключили из "Прогрессивных" за подрыв репутации партии

8 июня правление партии "Прогрессивные" получило заявление от членов о высказываниях Путниса в публичном пространстве, "подрывающих репутацию партии, о клевете и попытках нанести вред ее будущему". В заявлении также выражается просьба принять решение об исключении Путниса из партии.

Согласно уставу партии, исключение члена может быть инициировано, если 20 или более членов подадут заявление в правление. Решение об исключении члена партии в таком случае находится в компетенции правления.

Устав партии также предусматривает, что член обязан "не предпринимать никаких действий, которые могут отрицательно повлиять на репутацию партии или других членов".

Рассмотрев заявление членов, 21 июня правление партии приняло решение исключить Путниса из партии.

Уже в прошлом Путнис своими заявлениями и действиями оскорблял как членов партии, так и деятельность партии. Культура сотрудничества и общения в партии является всеобъемлющей - если возникают разные взгляды на деятельность организации, то к ним следует подходить достойно, используя демократические платформы партии, а не средства массовой информации.

Скорее всего, членам партии не понравилось то, что сказал Путнис в интервью LGBT+ информационной платформе Pride.lv, в котором

он раскритиковал результаты "Прогрессивных" на местных выборах в этом году, назвав их "крупнейшим провалом с момента основания партии"

и обвиняя в том, что ничего не было сделано для улучшения результата.

Путнис работал в партии с 2017 года, будучи генеральным секретарем, в 2018 году стал лидером "Прогрессивных". Он активно участвовал в разработке партийной программы. Усердный труд Путниса и многих других профессионалов и политических единомышленников позволил "Прогрессивным" на выборах в Сейм 2018 года достичь 2,6% поддержки и получить государственное финансирование.