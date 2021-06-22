Вт, 22.06.2021
Определение уровня антител не дает полной информации о защите от Covid-19, поскольку для защиты организма важны как антитела, так и клеточный иммунитет. Эксперты Государственного агентства лекарств (ZVA)
Эксперты Государственного агентства лекарств (ZVA)

Вспышка Covid-19 впервые выявлена в детском лагере

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) начал эпидемиологическое расследование первых случаев заражения Covid-19, зарегистрированных в одном из детских лагерей, сообщил эпидемиолог Юрий Перевощиков на заседании правительства во вторник, 22 июня, сообщает LETA.

Поскольку дети находились в лагере более семи дней, 20 июня было проведено повторное обследование, в результате которого заразились четверо детей из двух групп.

Сейчас время лагеря закончилось и дети отправляются домой, в свою очередь SPKC определила контактных лиц, семейные врачи, родители и другие члены семей детей проинформированы.

Также были взяты образцы для секвенирования, чтобы понять, какой тип вируса распространился в лагере.

Комментируя этот случай, премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) выразил мнение, что это не удивительно и служит напоминанием о том, как будет выглядеть мир осенью, когда дети вернутся в школу.

Кариньш подчеркнул, что необходимо подумать о том, как предотвратить дальнейшее распространение инфекции в случае болезни ребенка. "Ответ - вакцинация", - сказал премьер-министр, объяснив, что вакцинированные люди легко переболеют вирусом и что вакцинированные родственники также будут защищены от болезни.

Представитель Государственного центра содержания образования Лиене Берзиня подчеркнула, что каждый должен нести ответственность и соблюдать требования эпидемиологической безопасности. Она также отметила, что обнаружить случаи заражения Covid-19 и оперативно принять меры помогло еженедельное тестирование в лагерях. Также Берзиня отметила, что вакцинация от Covid-19 в семье - своего рода профилактика, чтобы заболевшие дети не заражали взрослых.

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