Вспышка Covid-19 впервые выявлена в детском лагере

Поскольку дети находились в лагере более семи дней, 20 июня было проведено повторное обследование, в результате которого заразились четверо детей из двух групп.

Сейчас время лагеря закончилось и дети отправляются домой, в свою очередь SPKC определила контактных лиц, семейные врачи, родители и другие члены семей детей проинформированы.

Также были взяты образцы для секвенирования, чтобы понять, какой тип вируса распространился в лагере.

Комментируя этот случай, премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) выразил мнение, что это не удивительно и служит напоминанием о том, как будет выглядеть мир осенью, когда дети вернутся в школу.

Кариньш подчеркнул, что необходимо подумать о том, как предотвратить дальнейшее распространение инфекции в случае болезни ребенка. "Ответ - вакцинация", - сказал премьер-министр, объяснив, что вакцинированные люди легко переболеют вирусом и что вакцинированные родственники также будут защищены от болезни.