В Санкт-Петербурге произошла авария в метро. Эвакуировали более 250 человек
В России, в петербургском метро вечером 22 июня произошел технический сбой, из-за чего несколько сотен пассажиров оказались заблокированы в тоннеле, сообщает "Медуза".
В России, в петербургском метро вечером 22 июня произошел технический сбой, из-за чего несколько сотен пассажиров оказались заблокированы в тоннеле, сообщает "Медуза".
Примерно в шесть часов вечера по местному времени произошел пробой электрического кабеля в тоннеле станции "Парнас" на синей ветке метро. "Парнас" и три соседние станции были закрыты. На место происшествия выехали глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков и начальник городского метрополитена Евгений Козин.
Из-за сбоя электропитания в метро пассажиров двух поездов пришлось эвакуировать. Они остановились в тоннеле между станциями "Парнас" и "Проспект Просвещения". Всего из тоннеля вывели более 250 человек. Никто из них не пострадал, заявили в петербургском метрополитене.
Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков сообщил, что авария могла произойти из-за изношенности оборудования и аномальной жары в Петербурге.
В данный момент движение в петербургском метро восстановлено.