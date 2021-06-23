Ср, 23.06.2021
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Эксперты Государственного агентства лекарств (ZVA)

В Санкт-Петербурге произошла авария в метро. Эвакуировали более 250 человек

ФОТО: Free-Photos/pixabay.com

В России, в петербургском метро вечером 22 июня произошел технический сбой, из-за чего несколько сотен пассажиров оказались заблокированы в тоннеле, сообщает "Медуза".

Примерно в шесть часов вечера по местному времени произошел пробой электрического кабеля в тоннеле станции "Парнас" на синей ветке метро. "Парнас" и три соседние станции были закрыты. На место происшествия выехали глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков и начальник городского метрополитена Евгений Козин.

Из-за сбоя электропитания в метро пассажиров двух поездов пришлось эвакуировать. Они остановились в тоннеле между станциями "Парнас" и "Проспект Просвещения". Всего из тоннеля вывели более 250 человек. Никто из них не пострадал, заявили в петербургском метрополитене.

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков сообщил, что авария могла произойти из-за изношенности оборудования и аномальной жары в Петербурге.

"К сожалению, изношенность инфраструктуры энергохозяйства такова, что при экстремальных температурных режимах, которые мы сейчас испытываем, энергосети не выдерживают", — сказал он.

В данный момент движение в петербургском метро восстановлено.

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