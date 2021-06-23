"Ждем новых видов вируса в Латвии!": пользователи соцсетей и SPKC возмущены действиями Дидрихсоне

21 июня инфлюенсер и предприниматель Элина Дидрихсоне сообщила на своей страничке в Instagram, что плохо себя чувствует из-за высокой температуры.

Утром 22 июня она рассказала: "Вчера у меня была тошнота от еды, но я не могу думать об этом... Кажется, что живот вздулся. Все дошло до желудка. Все мышцы шеи и живота колют. Как будто вчера я была на очень интенсивной тренировке".

Вскоре после этого Элина пришла к выводу, что лечение дома не поможет, и записалась к врачу. О пережитом она написала: "Уже прошел день, как у меня поднялась температура, я позвонила семейному врачу, который сказал мне, что нужно пройти тест на Covid-19. Я объяснила, что уже сделала два и это точно не Covid-19".

После посещения врача блогер написала, что купила необходимые лекарства, и заявила, что не инфицирована Covid-19.

Хоть Элина и указала, что в результатах анализов мочи подтвердилось, что воспаление и высокая температура были из-за болей в животе, эта ситуация привлекла внимание пользователей социальных сетей.

Один пользователь социальной сети пишет: "Вот человек вернулся из Турции, не просидел 10-дневную самоизоляцию, начал испытывать симптомы, характерные для Covid-19, и пошел в медицинское учреждение без маски. Ждем новых видов вируса в Латвии!".

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) также прокомментировал эту запись: "this is why we can’t have nice things" ("вот почему у нас нет хороших вещей").

Lūk, cilvēks atgriezās no Turcijas, neievēroja 10 dienu pašizolāciju, sāka izjust Covid raksturīgus simptomus un devās uz ārstniecības iestādi ietusēt bez maskas. @SPKCentrs Gaidām jaunos vīrusa paveidus Latvijā! pic.twitter.com/G4BHuR0fYX — Anete Konste (@liikcepure) June 22, 2021