С сегодняшнего дня расширены возможности собираться на частных и публичных мероприятиях

Согласно правилам, при снижении кумулятивной заболеваемости Covid-19 до уровня менее 100 случаев на 100 000 населения людям можно собираться в соответствии с ранее определенными уровнями безопасности - самым безопасным (зеленый уровень), средним (желтый уровень) и небезопасным (красный уровень).

Зеленый уровень

На самом безопасном уровне все участники мероприятия должны быть привиты от Covid-19 или иметь статус переболевших, и это должно быть подтверждено сертификатом Covid-19, поэтому нет ограничений на количество участников как на частных, так и на публичных мероприятиях.

Желтый уровень

На среднем уровне участники мероприятия должны быть привиты от Covid-19 или иметь статус переболевших, это должно быть подтверждено сертификатом Covid-19 либо перед мероприятием нужно сдать тест, и он должен быть отрицательным. При этом как на частных, так и на публичных мероприятиях могут собираться до 500 человек в помещении и до 1000 человек на свежем воздухе. Дети до 12 лет могут принимать участие в мероприятиях без прохождения теста.

Красный уровень

Небезопасный уровень допускает частные встречи, в которых могут участвовать и люди, которые не привиты от Covid-19, не переболели коронавирусом и не проходили тестирование. В таких случаях в помещении могут собираться до 20 человек, на улице - до 50 человек, не соблюдая принцип домохозяйств.

При этом в случае резкого роста заболеваемости Covid-19 - на 20%, но не более 120 случаев на 100 000 населения, может быть принято решение о введении дополнительных мер предосторожности и безопасности. Если заболеваемость будет расти еще быстрее, прежние меры предосторожности и безопасности будут восстановлены.

Поправки к правилам Кабинета министров предусматривают также изменение требований к безопасному оказанию услуг в зависимости от степени риска. Впредь в местах оказания спортивных услуг, а также местах оказания хозяйственных услуг, где высок риск распространения Covid-19, на одного посетителя необходимо выделить площадь 15 кв. м.