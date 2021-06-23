На пляже Вецаки женщина потеряла пятилетнюю дочь

Примерно через десять минут мать поняла, что потеряла в толпе свою пятилетнюю дочь.

Спасатели оперативно отреагировали, попросив посетителей пляжа обратить внимание на девочку, которая выглядит так, как ее описала мама. Позже они поехали искать ребенка на квадроциклах.

Представитель департамента водной безопасности и гражданской защиты Рижской полиции самоуправления (RPP) Янис Скримс рассказал, что все посетители пляжа очень помогли в поисках и девочку довольно быстро нашли.

Ребенок отошел от матери примерно на 400 метров, что для такого возраста - серьезное расстояние. Отдыхающие нашли девочку, соответствующую описанию, и присмотрели за ней до того, как подошли спасатели, а позже передали ее маме.