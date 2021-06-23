ВОЗ нашла нарушения на предприятии, производящем "Спутник V"

Специалисты ВОЗ в конце весны и начале лета провели инспекции на четырех российских предприятиях, производящих вакцину. К предприятию "Фармстандарт-УфаВИТА" в Башкирии у комиссии возникли замечания.

ВОЗ назвала шесть пунктов, которые вызвали нарекания, среди которых:

"целостность данных и результатов испытаний в ходе экологического и микробиологического мониторинга",

контроль за асептическими условиями на линиях по розливу вакцины,

организация отслеживания партий препарата.

В Минпромторге России подчеркнули, что результаты инспекции не ставят под сомнение качество вакцины "Спутник V" - каждая партия препарата проходит тройную проверку. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что замечания были приняты во внимание и все исправлено.

Экспертиза "Спутника V"

ВОЗ проводит экспертизу российской вакцины с начала весны. В Российском фонде прямых инвестиций в начале лета сообщили, что ожидают одобрения вакцины в течение двух месяцев.

Для экстренного использования ВОЗ уже одобрила семь вакцин от Covid-19. Это препараты Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen, два варианта вакцины от AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm.