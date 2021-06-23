Ср, 23.06.2021
Я сейчас не долблю. И алкоголь не употребляю. Все эти недавние проблемы со здоровьем показали, что надо завязывать. Не знаю, насколько моей трезвости еще хватит. Но пока я счастлив. Моргенштерн, российский рэп-исполнитель
Моргенштерн, российский рэп-исполнитель
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ВОЗ нашла нарушения на предприятии, производящем "Спутник V"

"Спутник V". ФОТО: SHAMIL ZHUMATOV/REUTERS

Комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в рамках процедуры квалификации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" опубликовала отчет по итогам проверки процесса производства препарата. Этот пресс-релиз размещен на сайте организации.

Специалисты ВОЗ в конце весны и начале лета провели инспекции на четырех российских предприятиях, производящих вакцину. К предприятию "Фармстандарт-УфаВИТА" в Башкирии у комиссии возникли замечания.

ВОЗ назвала шесть пунктов, которые вызвали нарекания, среди которых:

  • "целостность данных и результатов испытаний в ходе экологического и микробиологического мониторинга",
  • контроль за асептическими условиями на линиях по розливу вакцины,
  • организация отслеживания партий препарата.

В Минпромторге России подчеркнули, что результаты инспекции не ставят под сомнение качество вакцины "Спутник V" - каждая партия препарата проходит тройную проверку. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что замечания были приняты во внимание и все исправлено.

Экспертиза "Спутника V"

ВОЗ проводит экспертизу российской вакцины с начала весны. В Российском фонде прямых инвестиций в начале лета сообщили, что ожидают одобрения вакцины в течение двух месяцев.

Для экстренного использования ВОЗ уже одобрила семь вакцин от Covid-19. Это препараты Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen, два варианта вакцины от AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm.

Проверку "Спутника V" также проводит Европейская комиссия  лекарственных средств (ЕМА). 16 июня Reuters сообщало, что Россия неделей ранее сорвала дедлайн предоставления ряда документов, в следствие чего итоговое одобрение препарата задержано. По информации Reuters, ЕМА одобрит "Спутник V" не раньше сентября.

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