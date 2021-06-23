Из железнодорожных цистерн в Даугавпилсе и Карсаве произошла утечка серной кислоты

Во вторник, 22 июня, в Даугавпилсе из железнодорожной цистерны через верхний вентиль просочилась серная кислота. Сотрудники VAS Latvijas dzelzceļš (LDz) перекачали 500 литров серной кислоты из поврежденного резервуара в другой резервуар.

VUGD разграничила территорию, охладила железнодорожные цистерны химическими веществами, нейтрализовала пролитую серную кислоту, очистила оборудование и цистерну.

Похожая авария произошла во вторник вечером в Малнавской волости Карсавского района, где серная кислота также просочилась из железнодорожной цистерны через верхний вентиль. Сотрудники LDz перекачали 780 литров указанного вещества из поврежденного резервуара в другой резервуар.

В этом случае сотрудники VUGD также разграничили территорию, охладили железнодорожные цистерны с помощью химического охлаждения, обезвредили пролитую серную кислоту, обеззаражили оборудование и цистерну.