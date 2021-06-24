Россия утверждает, что открыла огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", Британия это отрицает

Этот район Россия считает своими территориальными водами, поскольку они омывают берега полуострова, аннексированного Москвой в 2014 году.
История на Тихом океане похожа на нынешнюю тем, что американцы, как и британцы, не признают территориальными водами ни район Черного моря у берегов Крыма, ни Залив Петра Великого.
Залив действительно не соответствует определению "внутреннего залива", прописанному в законе. Его можно было бы считать "историческим заливом", это позволяет морское право, но такое определение должны поддерживать другие страны. Действия американцев наглядно демонстрируют такое несогласие.
Правда, в нынешней ситуации вопрос о признании района Черного моря у берегов Крыма "историческим заливом" не стоит.
Российские и западные военные пересекаются во многих точках мира, причем довольно часто эти встречи носят не самый дружественный характер. В последние годы возросло число перехватов воздушных судов как российскими, так и западными самолетами. Различные стычки между российскими и американскими военными периодически происходят в Сирии.
Пресс-служба Министерства обороны Украины в среду сообщала, что на "Дефендере" проводили совместную тренировку бойцы сил специальных операций Украины, Великобритании и США.
Они отрабатывали абордажные действия, заявили в министерстве.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя данные об огне по курсу британского эсминца, подчеркнул необходимость качественно нового взаимодействия с НАТО.
"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыму составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", - написал Кулеба в "Твиттере" в среду.
С 28 июня по 10 июля в Черном море должны пройти совместные учения военных Украины и НАТО Sea Breeze.
Что говорят западные эксперты
"Британский Королевский ВМФ заслуживает похвалы за то, что он поддерживает принцип свободы мореплавания в международных водах, - сказал Русской службе Би-би-си бывший командующий силами НАТО в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес. - Российские посягательства на Крым незаконны и их не признает никто другой. Подобное поведение вряд ли можно описать как "стабильные и предсказуемые отношения" [c Россией]", на которые рассчитывал президент Джо Байден".
В ответ на вопрос, не могут ли подобные действия быть опасными для британских кораблей, Ходжес сказал: "Уверен, что Королевский ВМФ и другие союзники по НАТО все продумали и разработали план на случай возникновения различных обстоятельств. Это часть адекватного ответа на действия России. Но я уверен, что некоторые политики по этому поводу промочат штаны и предпочтут терпеть незаконное поведение Кремля".
"По международному праву Крым, конечно, не является росссийским, поскольку его аннексия не признана. То, что корабли продолжают проходить через его воды - не слишком при этом провоцируя россиян - это важный способ показать, что закон превыше силового захвата земли (и моря)", - напоминает один из самых ивестных европейских специалистов по России, эксперт британского Королевского института оборонных исследований Марк Галеотти.
Галеотти отмечает, что поход эсминца "Дефендер" в Черное море был именно такой политической демонстрацией в поддержку Украины и против аннексии Крыма.