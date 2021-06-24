Россия утверждает, что открыла огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", Британия это отрицает

"Дефендер" продолжил переход в территориальных водах возле Крыма, в 12-мильной зоне - мы видели берег - и не сменил курс. Сейчас мы уже в международных водах, но над нами все еще летают российские самолеты.

Все время, что длился этот проход, экипаж "Дефендера" был в состоянии повышенной готовности, на постах, в какой-то момент они надели защитные маски на случай перестрелки, но они не думали, что перестрелка на самом деле произойдет - и ее не было. Но российские самолеты были кораблем явно заинтересованы, они предупреждали его, чтобы он не заходил в территориальные воды Крыма, заявляя, что это российские воды.

Российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы "Дефендер" поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту, и мы видели берег Крыма, который находился от нас в пределах 12 миль (19 километров)."

14 июня Национальный центр управления обороной России сообщил, что российский флот начал отслеживать действия эсминца "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегата УРО "Эвертон" ВМС Нидерландов, зашедших в акваторию Черного моря.

Агентство Интерфакс цитирует заявление российского оборонного ведомства в связи с инцидентом. "Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, - сказано в нем. - Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца "Дефендер" для недопущения подобных инцидентов в будущем".

Как утверждает министерство обороны, "Дефендер" "нарушил государственную границу РФ и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент, углубившись на три километра", и об этом было заявлено британскому военному атташе в Москве.

Британское оборонное ведомство в свою очередь отмечает, что "Дефендер" шел по "наиболее прямому и международно-признанному пути между Украиной и Грузией". При этом в его заявлении подчеркивается, что "Великобритания не признает российских претензий на Крым и будет и дальше придерживаться международного консенсуса в отношении того, что российская аннексия Крыма является незаконной".

Анализ: снова вопрос территориальных вод

Павел Аксенов, корреспондент Русской службы Би-би-си

Инцидент в районе мыса Фиолент напоминает происшествие с американским военным кораблем на Дальнем Востоке в конце ноября 2020 года.

ФОТО: AFP

Тогда эсминец ВМС США "Джон Маккейн", как заявили в российском министерстве обороны, "нарушил территориальные воды Российской Федерации в заливе Петра Великого, углубившись за линию морской границы на два километра". Российский корабль "Адмирал Виноградов" предупредил, что протаранит "Маккейна", и эсминец, сменив курс, вышел, как сказали в российском минобороны, "в нейтральные воды".