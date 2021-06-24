Чт, 24.06.2021
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Эдгар Ринкевич об инциденте в Посольстве Латвии в Минске

Россия утверждает, что открыла огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", Британия это отрицает

ФОТО: BBC News

Министерство обороны России заявило, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер" вблизи Крыма, аннексированного Россией в 2014 году. Российские бомбардировщики использовали четыре авиабомбы, заявили в российском оборонном ведомстве. Однако министерство обороны Великобритании утверждает, что подобного инцидента не было. Корреспондент Би-би-си на борту корабля сообщает, что в непосредственной близости от "Дефендера" стрельба не велась и курс он не менял.

Как заявили в российском министерстве обороны, инцидент произошел в Черном море в районе мыса Фиолент. "Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - говорится в заявлении.

По данным российских военных, в 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а в 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца "Дефендер". Российские бомбардировщики использовали четыре осколочно-фугасные авиабомбы для пресечения действий британского корабля, утверждается в сообщении. Из-за инцидента в минобороны России был вызван военный атташе Великобритании в Москве.

"В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации", - утверждают в минобороны России.

Однако министерство обороны Великобритании заявило, что на самом деле такого инцидента не было.

ФОТО: BBC

"Плановый переход"

"Сегодня утром "Дефендер" осуществлял плановый переход из Одессы в направлении Грузии через Черное море, - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. - Согласно обычной для этого маршрута практике, корабль следовал по международно-признанному коридору разделения движения. Он безопасно вышел из этого коридора в 09:45 по британскому времени [11:45 по Москве - ред.] Как обычно происходит в таких случаях, российские корабли следили за его проходом, кораблю также сообщили об учениях, которые проходили от него на некотором расстоянии".

"По эсминцу "Дефендер" предупредительных выстрелов сделано не было. Корабль Королевских военно-морских сил проводит мирный проход по украинским территориальным водам в соответствии с нормами международного права, - сказано в сообщении британского министерства обороны, опубликованном в "Твиттере". - Мы считаем, что россияне проводили учения со стрельбой в Черном море и дали международному морскому сообществу заблаговременное предупреждение о своей деятельности. В направлении "Дефендера" не производилось никаких выстрелов и мы не признаем утверждения, что на его пути были сброшены бомбы".

Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, который находится на борту "Дефендера", сообщил, что стрельбы в непосредственной близости от британского корабля не было, и он прошел сквозь территориальные воды близ Крыма, не меняя курса. Как передает наш корреспондент, над "Дефендером" кружило более 20 российских самолетов, а корабли ВМС России временами подходили к эсминцу на расстояние не более 90 метров.

Джонатан Бил, корреспондент Би-би-си с борта эсминца "Дефендер" днем в среду:

"Мы только что закончили переход сквозь территориальные воды оккупированного Россией Крыма. Это был осознанный ход со стороны корабля Королевского ВМФ "Дефендер", который идет в Грузию. Командование говорит, что он шел по международно-признанному морскому маршруту.

ФОТО: BBC

Временами эсминец Королевского флота сопровождали более 20 российских самолетов, были и предупреждения со стороны кораблей российской береговой охраны. Мы слышали и выстрелы, но, думается, они были за пределами дальности поражения.

"Дефендер" продолжил переход в территориальных водах возле Крыма, в 12-мильной зоне - мы видели берег - и не сменил курс. Сейчас мы уже в международных водах, но над нами все еще летают российские самолеты.

Все время, что длился этот проход, экипаж "Дефендера" был в состоянии повышенной готовности, на постах, в какой-то момент они надели защитные маски на случай перестрелки, но они не думали, что перестрелка на самом деле произойдет - и ее не было. Но российские самолеты были кораблем явно заинтересованы, они предупреждали его, чтобы он не заходил в территориальные воды Крыма, заявляя, что это российские воды.

Российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы "Дефендер" поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту, и мы видели берег Крыма, который находился от нас в пределах 12 миль (19 километров)."

14 июня Национальный центр управления обороной России сообщил, что российский флот начал отслеживать действия эсминца "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегата УРО "Эвертон" ВМС Нидерландов, зашедших в акваторию Черного моря.

Агентство Интерфакс цитирует заявление российского оборонного ведомства в связи с инцидентом. "Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, - сказано в нем. - Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца "Дефендер" для недопущения подобных инцидентов в будущем".

Как утверждает министерство обороны, "Дефендер" "нарушил государственную границу РФ и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент, углубившись на три километра", и об этом было заявлено британскому военному атташе в Москве.

Британское оборонное ведомство в свою очередь отмечает, что "Дефендер" шел по "наиболее прямому и международно-признанному пути между Украиной и Грузией". При этом в его заявлении подчеркивается, что "Великобритания не признает российских претензий на Крым и будет и дальше придерживаться международного консенсуса в отношении того, что российская аннексия Крыма является незаконной".

Анализ: снова вопрос территориальных вод

Павел Аксенов, корреспондент Русской службы Би-би-си

Инцидент в районе мыса Фиолент напоминает происшествие с американским военным кораблем на Дальнем Востоке в конце ноября 2020 года.

ФОТО: AFP

Тогда эсминец ВМС США "Джон Маккейн", как заявили в российском министерстве обороны, "нарушил территориальные воды Российской Федерации в заливе Петра Великого, углубившись за линию морской границы на два километра". Российский корабль "Адмирал Виноградов" предупредил, что протаранит "Маккейна", и эсминец, сменив курс, вышел, как сказали в российском минобороны, "в нейтральные воды".

Судя по сообщениям минобороны России, 23 июня британский корабль приблизился к побережью Крыма в районе Севастополя, прежде чем покинуть этот район после предупредительных выстрелов и бомбардировки по курсу.

Этот район Россия считает своими территориальными водами, поскольку они омывают берега полуострова, аннексированного Москвой в 2014 году.

История на Тихом океане похожа на нынешнюю тем, что американцы, как и британцы, не признают территориальными водами ни район Черного моря у берегов Крыма, ни Залив Петра Великого.

Залив действительно не соответствует определению "внутреннего залива", прописанному в законе. Его можно было бы считать "историческим заливом", это позволяет морское право, но такое определение должны поддерживать другие страны. Действия американцев наглядно демонстрируют такое несогласие.

Правда, в нынешней ситуации вопрос о признании района Черного моря у берегов Крыма "историческим заливом" не стоит.

Российские и западные военные пересекаются во многих точках мира, причем довольно часто эти встречи носят не самый дружественный характер. В последние годы возросло число перехватов воздушных судов как российскими, так и западными самолетами. Различные стычки между российскими и американскими военными периодически происходят в Сирии.

Пресс-служба Министерства обороны Украины в среду сообщала, что на "Дефендере" проводили совместную тренировку бойцы сил специальных операций Украины, Великобритании и США.

Они отрабатывали абордажные действия, заявили в министерстве.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя данные об огне по курсу британского эсминца, подчеркнул необходимость качественно нового взаимодействия с НАТО.

"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыму составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", - написал Кулеба в "Твиттере" в среду.

С 28 июня по 10 июля в Черном море должны пройти совместные учения военных Украины и НАТО Sea Breeze.

Что говорят западные эксперты

"Британский Королевский ВМФ заслуживает похвалы за то, что он поддерживает принцип свободы мореплавания в международных водах, - сказал Русской службе Би-би-си бывший командующий силами НАТО в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес. - Российские посягательства на Крым незаконны и их не признает никто другой. Подобное поведение вряд ли можно описать как "стабильные и предсказуемые отношения" [c Россией]", на которые рассчитывал президент Джо Байден".

В ответ на вопрос, не могут ли подобные действия быть опасными для британских кораблей, Ходжес сказал: "Уверен, что Королевский ВМФ и другие союзники по НАТО все продумали и разработали план на случай возникновения различных обстоятельств. Это часть адекватного ответа на действия России. Но я уверен, что некоторые политики по этому поводу промочат штаны и предпочтут терпеть незаконное поведение Кремля".

"По международному праву Крым, конечно, не является росссийским, поскольку его аннексия не признана. То, что корабли продолжают проходить через его воды - не слишком при этом провоцируя россиян - это важный способ показать, что закон превыше силового захвата земли (и моря)", - напоминает один из самых ивестных европейских специалистов по России, эксперт британского Королевского института оборонных исследований Марк Галеотти.

Галеотти отмечает, что поход эсминца "Дефендер" в Черное море был именно такой политической демонстрацией в поддержку Украины и против аннексии Крыма.

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