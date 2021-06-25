Кариньш подписал открытое письмо, реагируя на венгерский закон против ЛГБТИ: НО требует разъяснений

Hate, intolerance and discrimination have no place in our Union. That's why, today and every day, we stand for diversity and LGBTI equality so that our future generations can grow up in a Europe of equality and respect. pic.twitter.com/FGG64PAfNs — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) June 24, 2021

Этот закон позволяет родителям самостоятельно решать, какое половое воспитание будут получать их дети, а также запрещает разъяснять несовершеннолетним, что такое гомосексуальность, небиологическая гендерная идентичность и смена пола.

В ответ на действия премьер-министра Национальное объединение (НО) отмечает, что письмо, подписанное от имени Латвии, ранее не обсуждалось партнерами по коалиции, поэтому партия пригласит премьер-министра на совместное заседание правления НО и фракции Сейма, которое состоится в понедельник, 28 июня.

Уже сообщалось, что ЕС пригрозил Венгрии сокращением выплат в связи с новым законом, запрещающим молодым людям доступ к информации по так называемым вопросам ЛГБТИ.

"Венгерский законопроект - это позор", - заявила в среду, 23 июня, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я поручила своим ответственным уполномоченным подготовить письмо венгерским властям с выражением нашей озабоченности до вступления закона в силу", - отметила она.

Будапешт ответил, что заявления Ляйен "постыдны".

Уже сообщалось, что на встрече министров по европейским делам 13 стран-членов Европейского союза (ЕС), включая Латвию, выразили обеспокоенность новым законом Венгрии и призвали ЕС обратиться в Суд ЕС против Будапешта.

Законопроект, одобренный парламентом Венгрии на прошлой неделе, запрещает образовательные программы и материалы, пропагандирующие гомосексуальность, небиологическую гендерную идентичность и смену пола среди несовершеннолетних.

Среди прочего, закон запрещает молодым людям доступ к книгам и фильмам, изображающим сексуальные меньшинства.