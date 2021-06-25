Кариньш подписал открытое письмо, реагируя на венгерский закон против ЛГБТИ: НО требует разъяснений

Этот закон позволяет родителям самостоятельно решать, какое половое воспитание будут получать их дети, а также запрещает разъяснять несовершеннолетним, что такое гомосексуальность, небиологическая гендерная идентичность и смена пола.
В ответ на действия премьер-министра Национальное объединение (НО) отмечает, что письмо, подписанное от имени Латвии, ранее не обсуждалось партнерами по коалиции, поэтому партия пригласит премьер-министра на совместное заседание правления НО и фракции Сейма, которое состоится в понедельник, 28 июня.
Уже сообщалось, что ЕС пригрозил Венгрии сокращением выплат в связи с новым законом, запрещающим молодым людям доступ к информации по так называемым вопросам ЛГБТИ.
"Венгерский законопроект - это позор", - заявила в среду, 23 июня, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я поручила своим ответственным уполномоченным подготовить письмо венгерским властям с выражением нашей озабоченности до вступления закона в силу", - отметила она.
Будапешт ответил, что заявления Ляйен "постыдны".
Уже сообщалось, что на встрече министров по европейским делам 13 стран-членов Европейского союза (ЕС), включая Латвию, выразили обеспокоенность новым законом Венгрии и призвали ЕС обратиться в Суд ЕС против Будапешта.
Законопроект, одобренный парламентом Венгрии на прошлой неделе, запрещает образовательные программы и материалы, пропагандирующие гомосексуальность, небиологическую гендерную идентичность и смену пола среди несовершеннолетних.
Среди прочего, закон запрещает молодым людям доступ к книгам и фильмам, изображающим сексуальные меньшинства.
Эти положения являются частью более широкого пакета более жестких наказаний за сексуальные преступления против детей и молодежи, а также создания "реестра педофилов".