Некоторые депутаты недоумевают, почему в центрах социального ухода осенью могут быть вспышки Covid-19

Согласно вопросу, который Эглитису отправили депутаты Марис Можвилло (PCL), Карина Спруде (LK), Юлия Степаненко (LK), Любовь Швецова (LK) и бывший министр благосостояния Рамона Петравича (PCL), новый министр благосостояния должен объяснить сколько сотрудников и постояльцев SAC были вакцинированы, и сколько смертей произошло после первой или второй вакцинации.

Депутаты подчеркивают, что Эглитис дал понять в публичном пространстве, что нужно быть готовым, чтобы в SAC осенью не было вспышек Covid-19. "Мы составляем план, который покажем правительству во второй половине июля. В план будут включены все предварительные условия, которые необходимо сделать, чтобы ситуация этой зимы не повторилась", - цитировали министра депутаты.

В письме депутатов Европарламента подчеркивалось, что жители и сотрудники SAC были приоритетной группой, получившей вакцину от Covid-19, что означает, что они, вероятно, уже получили вторую дозу вакцины.

Соответственно, парламентарии недоумевают, почему новый министр допустил возможность вспышек Covid-19 в SAC осенью, если их жители и персонал полностью вакцинированы.

Этот вопрос депутатов был выслан 16 июня, а на следующий день в интервью передаче Латвийского телевидения Rīta panorāma Эглитис признал, что его не устраивает замедление темпов вакцинации против Covid-19, и это одна из основных задач Министерства, а именно, готовиться к осени и зиме, снижая вероятность распространения Covid-19 в SAC.

"Я должен быть абсолютно уверен, что в центрах социального ухода не повторится ситуация, когда заболеваемость вирусом увеличилась в зимние месяцы из-за низких темпов вакцинации", - сказал министр.

В настоящее время вакцинированы 60% постояльцев и около 40% сотрудников центров социальной помощи, что, по словам министра, недостаточно для того, чтобы можно было говорить о полном охвате и, таким образом, достичь наивысшего уровня для ограничения распространения Covid-19.