Сб, 26.06.2021
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Приказ пограничников из корабля пограничной службы ФСБ

В Эстонии мальчик, пропавший на пляже, найден мертвым

В порту Кельвинги в Виймси вчера, 24 июня, потерялся шестилетний Стефан. Были развернуты масштабные поиски как на земле, так и на воде. К сожалению, ребенок был найден мертвым, пишет Rus.Postimees.

В полицию сообщение о пропаже мальчика поступило около 17:40. Ребенок находился с семьей в порту Кельвинги, где он на мгновение пропал из поля зрения, после чего близким не удалось его найти, передает пресс-служба полиции. 

В поисках ребенка были задействованы полицейские патрули и служебные собаки, спасатели на гидроциклах и лодках, а также морские спасатели-добровольцы. Местность прочесывали с помощью дрона, для поисков был поднят и вертолет. Мальчика искали и многие местные жители.

В 20:53 полиция сообщила, что, к сожалению, Стефан был найден в воде мертвым.

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