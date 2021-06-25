В Эстонии мальчик, пропавший на пляже, найден мертвым

В полицию сообщение о пропаже мальчика поступило около 17:40. Ребенок находился с семьей в порту Кельвинги, где он на мгновение пропал из поля зрения, после чего близким не удалось его найти, передает пресс-служба полиции.

В поисках ребенка были задействованы полицейские патрули и служебные собаки, спасатели на гидроциклах и лодках, а также морские спасатели-добровольцы. Местность прочесывали с помощью дрона, для поисков был поднят и вертолет. Мальчика искали и многие местные жители.