Смерть Джорджа Флойда: полицейский Дерек Шовин приговорен к 22 годам тюрьмы

Бывший полицейский в апреле этого года был признан судом присяжных виновным в убийстве Флойда и с тех пор содержался в одиночном заключении.

Это преступление всколыхнуло Америку и стало причиной массовых протестов и социальных волнений.

Перед тем, как вынести приговор, судья Кахилл пояснил, что именно побудило его назначить срок в 270 месяцев, или чуть более 22 лет.

Он подчеркнул, что изложил свои соображения в записках на 22 страницах, и что это "юридический анализ, который построен не на эмоциях или симпатиях".

В частности, Кахилл говорил о том, как Шовин "злоупотребил своим положением и данной ему властью" и проявил "особую жестокость по отношению к Джорджу Флойду".

"При этом я признаю, что в зале суда, и за его пределами присутствовала боль", -сказал судья, и хотя боль отозвалась во всей стране, "наиболее важно, что мы должны понять боль, которую испытывает семья Флойда".

Ранее в ходе сегодняшних слушаний брат Джорджа Флойда Филониз, рассказал, как его жизнь навсегда изменилась 25 мая 2020 года, и признался, что не спит по ночам, потому что его мучают кошмары: он слышит голос брата, взывающего о помощи.

Утирая слезы, Филониз сказал, что это семья Флойда получила "пожизненное" и уже никогда не вернет Флойда, и потребовал для Шовина максимально сурового приговора.

"Я всегда верила в твою невиновность"

Вслед за прокурорами слово впервые получила мать Дерека, Кэролин Поленти.

Она тоже сказала о том, что 25 мая 2020 года изменилась не только жизнь Дерека, но и ее собственная.

"Мой сын - хороший человек, - сказала она, - и хотя я никогда не говорила этого прилюдно, я всегда на все 100% поддерживала и буду поддерживать его".

"Я всегда верила в твою невиновность и не изменю свое мнение", - сказала она, обращаясь непосредственно к сыну, и при этом призвала судью проявить снисхождение к Дереку.

"Когда вы выносите приговор моему сыну, вы выносите его и мне", - сказала Кэролин.

Интересная информация?

Перед самым перерывом, после которого судьям предстояло вынести приговор, слово взял сам подсудимый.

"В связи с дополнительными юридическими обстоятельствами я не могу в данный момент сделать полноценное официальное заявление, однако вкратце я хотел бы выразить мои соболезнования семье Флойда", - сказал Дерек Шовин.

"Позже я смогу предоставить информацию, которая может вызвать интерес, и надеюсь, что это вас немного успокоит, большое спасибо", - завершил он свое короткое выступление.

"Стране нужна пауза"