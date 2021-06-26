Жилой дом напротив LNB признали способствующим деградации среды и повысили налоговую ставку

Указанное здание находится возле остановки общественного транспорта сразу за Каменным мостом в направлении Пардаугавы. Помимо квартир, в здании также есть парикмахерская, аптека и круглосуточный продуктовый магазин.

Что с ним не так?

Уже давно штукатурка отваливается от балконов и фасадов дома, что создает опасность для пешеходов. Комиссия признала доказанным факт, что жилой дом не обслуживается в соответствии с обязательными правилами ухода за территорией города Риги и содержания зданий.

Когда планировали сделать ремонт?

Согласно информации, которая есть в распоряжении самоуправления, в 2012 году дом перешел в собственность ассоциации Uzvaras bulvāris 5. В 2017 году ассоциация сообщила, что разрабатывает карту подтверждения ремонта фасада дома, но ремонтные работы планируется начать летом 2018 года.

В 2018 году в Департамент было подано техническое заключение на здание, в котором рекомендовали отремонтировать фасада здания, так как во многих местах на стенах есть осколки штукатурки и кирпича, а также трещины. Выяснилось, что необходимо отремонтировать балконы и лоджии, а также отремонтировать или заменить элементы парапета.

Комиссия признала дом из категории B еще в 2018 году, но решила отложить классификацию здания для целей налогового администрирования недвижимости, так как планировалось начать ремонт его фасада.

Почему ремонт так и не сделали?

Однако ремонт фасада несколько раз откладывался. Например, в 2019 году ассоциация, которая заведует зданием сообщила, что в феврале 2019 года было получено одобрение Строительного управления города Риги на строительный проект по обновлению фасада здания и повышению энергоэффективности.

Ассоциация планировала передать в финансовое учреждение Altum необходимую документацию для ремонта здания.

В апреле этого года ассоциация сообщила, что в мае 2021 года с фасада здания будут сняты страховочные сетки, а также будет демонтирована штукатурка, утратившая прочность. В то же время обновленная документация была повторно передана ​​в финансовое учреждение Altum.

В начале июня сотрудники Департамента имущества Рижской думы повторно осмотрели здание и обнаружили, что внешние конструкции здания, покрытые сетками безопасности, не были восстановлены. Также отдельные части фасада здания были покрыты сетками безопасности, однако, на стенах все еще были трещины и отслаивалась краска, а отделочные и покрасочные реставрации не производились.

Какое приняли решение?

Следовательно, Комиссии Рижской думы по строениям, способствующим деградации городской среды классифицировала данное здание как экологически разлагаемое и решила применить к нему повышенную ставку налога на недвижимость.