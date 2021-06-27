Возобновляются бесплатные экскурсии для рижских пенсионеров. Но только с ковид-сертификатом

Как сообщила руководитель отдела информации департамента благосостояния Лита Брице, проект стартовал в сентябре 2020 года, но на его реализацию повлияла пандемия Covid-19.

В настоящее время, когда ситуация значительно улучшилась, возобновляются бесплатные экскурсии по маршрутам в Кулдигу, Елгаву, Рундале и Юрмалу.

Каждая экскурсия включает в себя лекцию специалиста, например, диетолога или психолога, оздоровительную гимнастику и творческие мастерские.

Цикл бесплатных экскурсий возобновится 30 июня поездкой в Кулдигу. По дороге в Кулдигу участники увидят Курземскую Швейцарию - долину Абавы и водопад возле Сабиле. Во время экскурсии предусмотрена лекция специалиста по спорту, оздоровительная гимнастика и творческая мастерская под руководством Винеты Бурковски.

6 июля запланирована экскурсия в курортный город Юрмала, а 7 июля - в Рундальский и Елгавский дворцы. По дороге запланирована лекция психолога Лайлы Калнини, а в Елгаве - оздоровительная гимнастика и творческая мастерская Винеты Бурковски.

Планируемые во время экскурсий творческие мастерские направлены на развитие мелкой моторики и памяти, а также на улучшение психоэмоционального здоровья, в том числе на получение положительных эмоций.