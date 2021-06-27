Вс, 27.06.2021
При этом я признаю, что в зале суда, и за его пределами присутствовала боль. И хотя боль отозвалась во всей стране, наиболее важно, что мы должны понять боль, которую испытывает семья Флойда. Питер Кахилл, судья, который вынес приговор полицейскому Дереку Шовину
Питер Кахилл, судья, который вынес приговор полицейскому Дереку Шовину

Возобновляются бесплатные экскурсии для рижских пенсионеров. Но только с ковид-сертификатом

Иллюстративное фото ФОТО: Normunds Kārkls/LETA

По мере улучшения эпидемиологической ситуации в Латвии департамент благосостояния Рижской думы в сотрудничестве с "MC Alfa - учебный центр" возобновляет цикл бесплатных оздоровительных экскурсий для лиц старше 55 лет.

Как сообщила руководитель отдела информации департамента благосостояния Лита Брице, проект стартовал в сентябре 2020 года, но на его реализацию повлияла пандемия Covid-19.

В настоящее время, когда ситуация значительно улучшилась, возобновляются бесплатные экскурсии по маршрутам в Кулдигу, Елгаву, Рундале и Юрмалу.

Каждая экскурсия включает в себя лекцию специалиста, например, диетолога или психолога, оздоровительную гимнастику и творческие мастерские.

Цикл бесплатных экскурсий возобновится 30 июня поездкой в Кулдигу. По дороге в Кулдигу участники увидят Курземскую Швейцарию - долину Абавы и водопад возле Сабиле. Во время экскурсии предусмотрена лекция специалиста по спорту, оздоровительная гимнастика и творческая мастерская под руководством Винеты Бурковски.

6 июля запланирована экскурсия в курортный город Юрмала, а 7 июля - в Рундальский и Елгавский дворцы. По дороге запланирована лекция психолога Лайлы Калнини, а в Елгаве - оздоровительная гимнастика и творческая мастерская Винеты Бурковски.

Планируемые во время экскурсий творческие мастерские направлены на развитие мелкой моторики и памяти, а также на улучшение психоэмоционального здоровья, в том числе на получение положительных эмоций.

Участие в экскурсиях возможно только при наличии действующего ковид-сертификата.

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