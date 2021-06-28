В Латвии проверили сигнальные сирены: у семи устройств обнаружены нарушения в работе

Семь из протестированных сегодня сирен не сработали, и VUGD проинформирует Информационный центр Министерства внутренних дел, который отвечает за обслуживание сигнальных сирен, обо всех обнаруженных нарушениях.

В Риге и Рижском районе две из 33 протестированных сирен не сработали.

Из 29 сигнальных сирен, расположенных в Курземе, пять также не сработали.

Ранее сообщалось, что VUGD сегодня, 28 июня, в 10 утра по всей Латвии провела проверку сигнальных сирен, включив их на три минуты.

Нет причин для беспокойства,

так как это очередная проверка сигнальных сирен. В случае, если во время проверки сигнала сирены не слышны, в чрезвычайных ситуациях будут использоваться другие средства оповещения, такие как передача информации через громкоговорители.

VUGD призвала администрации отелей проинформировать своих иностранных гостей о предстоящей проверке.

"Сигнальные сирены предназначены для оповещения населения в случае стихийных бедствий или техногенных катастроф или их угроз. Важно регулярно проверять систему - работу сигнальных сирен и контактов с радио и телевидением для обеспечения бесперебойной работы в чрезвычайных ситуациях", - указал глава Управления гражданской защиты VUGD Ивар Накурт.

В Латвии установлены 164 сирены, они размещены таким образом, чтобы радиус слышимости составлял около 1,5 км.