Паркурист из Даугавпилса Павел Петкун женился на американской порнозвезде

О церемонии бракосочетания пара сообщила в Instagram.

29-летний Павел Петкун родом из Даугавпилса. Карьеру паркуриста начал в 2009 году. В Instagram за ним следят свыше 1,4 миллиона человек.

Павла спонсирует RedBull, и это его основной заработок. Иногда он работает экспертом по паркуру в кино. Порталу Chayka.lv он рассказывал, что, например, в фильме есть сцена погони и нужно придумать какой-то экшн.

"Этим я и занимаюсь: создаю фрагмент какой-нибудь сцены - либо придумываю, либо делаю сам. Я снимался в китайском фильме, был каскадером. В фильме "Чудо-женщина" не снимался, но показывал команде пару трюков для сцены на турниках. Самый интересный опыт - съемки для Netflix в фильме "6 футов под землей" режиссера Майкла Бэя, в котором я дублировал актера, выполнял трюки. Был еще опыт в рекламном бизнесе. Очень давно я с друзьями снимался для рекламы сотовой украинской связи, мы что-то делали в костюмах ниндзя".

Настоящее имя 29-летней Райли Рид - Эшли Мэттьюс. Карьеру в порноиндустрии она начала в 2011 году в возрасте 19 лет и снялась более чем в 800 фильмах.

Изначально у актрисы был псевдоним Пейдж Райли. В 2013 году она завоевала награду XBIZ в категории "Лучшая новая старлетка", а в 2014-м - в категории "Исполнительница года", став первой порноактрисой, получившей эти две награды за два года подряд. В 2014 году она также получила награды XBIZ во всех трех категориях, в которых была номинирована. После этого Райли продолжила регулярно получать награды в сфере порноиндустрии.

В 2013 году LA Weekly поставил ее на восьмое место в списке "10 порнозвезд, которые могут стать будущей Дженной Джеймсон".