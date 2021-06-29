ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

На прошедших выходных из различных водоемов под Ригой и в регионах с помощью спасателей были вытащены восемь утонувших, в том числе трагедия произошла на Пулкстеньэзерсе. В статистике медиков имеется информация об 11 утонувших - в трех случаях погибших вытаскивали из воды близкие или случайные свидетели, сообщает передача Degpunktā.

Несмотря на регулярные призывы к осторожности, купание летально закончилось для восьми человек. Каждый из случаев нужно оценивать индивидуально, однако не исключена вероятность того, что в большей части инцидентов отдыхающие пошли купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Помощь спасателей на длинных выходных требовалась в Лиепае, Яунелгавском, Резекненском, Плявиньском, Балдонском и Беверинском краях.

Службы работали и в Царникавском крае, где вечером на Лиго в Пулкстеньэзерсе, по словам окружающих, утонул молодой человек, который пытался переплыть водоем.

Тревогу забили друзья мужчины, заметившие, что он долгое время не появляется на берегу. На ноги были подняты и компании других отдыхающих, отмечавшие праздник у озера.

"Сначала все было в порядке, все отдыхали, но затем мы услышали крики. Кричали женщины - кто-то тонет, необходима помощь. У нас с парнями была лодка, так как днем мы рыбачили. Мы быстро взяли лодку и доплыли до возможного места", - рассказал свидетель.

"Часть людей побежала узнать, что произошло. На тот момент уже были вызваны спасатели, скорая. Начался нереальный хаос, так как все были выпившие, большая часть. Насколько я знаю, погибший тоже был в состоянии опьянения. Как нам рассказали, два друга решили ночью переплыть на другой берег. Один переплыл, а второй - нет",

- рассказал свидетель.

Поиски тела утонувшего человека продолжались несколько часов, продолжились работы и на следующей день, однако нашли останки лишь 26 июня.

Стоит отметить, что в этом году в печальной статистике на Лиго среди утонувших нет несовершеннолетних.

Пожарно-спасательная служба напоминает, что в экстремальной ситуации в любом месте и в любое время до ответственных служб можно дозвониться по номеру 112.